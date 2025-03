O brasileiro Marcus D’Almeida conquistou o vice-campeonato do Las Vegas Shoot, uma das competições indoor mais tradicionais do tiro com arco mundial. Terceiro colocado no ranking do arco recurvo, ele somou 889 pontos ao longo dos três dias de disputa e terminou atrás apenas do americano Brady Ellison, que ficou com o título ao atingir 893 pontos.

Brady Ellison, que já foi campeão em Las Vegas 11 vezes, destacou o alto nível da disputa e elogiou o desempenho do brasileiro. "Estávamos todos empatados por um tempo, então Marcus caiu na nona entrada, o que tornou os últimos três tiros um pouco mais fáceis. Eu sabia que tudo estava acirrado e foi muito divertido", comentou o americano, que agora foca nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

O terceiro lugar ficou com o mexicano Matias Grande, que obteve a mesma pontuação de Marcus D’Almeida, mas perdeu na disputa do desempate, que contou também com o quarto colocado, o francês Thomas Chirault.

Além do Las Vegas Shoot, Marcus disputou também o Finals do Circuito Mundial Indoor neste domingo. No entanto, ele não conseguiu repetir o desempenho anterior e foi eliminado na primeira rodada pelo americano Christian Stoddard, em um duelo equilibrado que terminou em 6 a 4.

No feminino, o Brasil também esteve bem representado com Ana Luiza Caetano, que terminou em quarto lugar. A brasileira de 22 anos somou 879 pontos, a mesma pontuação da alemã Katharina Bauer, que levou o bronze por ter mais acertos no círculo central. O ouro ficou com a jovem americana Casey Kaufhold, de apenas 18 anos, com 883 pontos, enquanto a francesa Victoria Sebastian completou o pódio.

Outra brasileira na disputa, Ana Clara Machado, encerrou sua participação em 36º lugar. O Las Vegas Shoot é um dos eventos mais importantes do calendário do tiro com arco e reúne grandes nomes da modalidade, servindo como um importante teste para os atletas na preparação para os desafios da temporada.