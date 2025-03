Arsenal arranca empate, segue vice e afunda United em meio a protestos

Manchester United e Arsenal empataram em 1 a 1 neste domingo, no Old Traford, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Bruno Fernandes, de falta, abriu o placar para os donos da casa ainda no primeiro tempo, e Rice deixou tudo igual para os Gunners aos 29 do segundo tempo.

O resultado não agradou nenhum dos lados. O United não conseguiu dar uma resposta após o protesto de parte da torcida, enquanto o Arsenal perdeu a chance de se distanciar do terceiro colocado Nottingham Forest.

O fim do jogo ainda contou com atuações de gala dos goleiros Onana e Raya. Já nos acréscimos, os arqueiros protagonizaram grandes defesas e mantiveram o placar em 1 a 1.

O Arsenal segue na vice-liderança do Inglês, e o United é apenas o 14º colocado. Os Gunners tem 55 pontos, quatro a mais do que o Forest. Os Red Devils chegaram a 34 pontos.

Arsenal e United voltam a campo nesta semana pelas competições europeias. O time de Arteta encara o PSV nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões. O United recebe a Real Sociedad pela Liga Europa na quinta-feira.

Como foi o jogo

Torcedores do United protestam antes do jogo no Old Trafford. Eles criticaram a família Glazer, a administração geral do clube e vestiram preto para simbolizar o "luto" pelo momento dos Red Devils. O grupo The 1958 foi o responsável pelo protesto, informou o jornal local Manchester Evening News.

Torcedores do Manchester United protestam antes de jogo contra o Arsenal pelo Inglês Imagem: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Arsenal jogou "em casa", mas não passou pelo fechado Manchester United e viu Bruno Fernandes brilhar. O primeiro tempo foi de um Arsenal com a bola no pé e procurando espaços para furar a defesa do United. Os Gunners rondaram a área adversária, mas não conseguiram finalizar com clareza. Do outro lado, os Red Devils apostaram no contra-ataque, mas chegaram ao gol na bola parada, em bela cobrança de falta de Bruno Fernandes.

United parou em Raya, e Arsenal tanto "bateu" que deixou tudo igual com Rice. A vantagem deixou os donos da casa mais corajosos no início do segundo tempo, mas o goleiro do Arsenal brilhou e evitou um placar ainda mais elástico. Já os Gunners encontraram um raro espaço na zaga adversária e contou com a habilidade de Timber e Rice para deixar tudo igual.

Equipes foram para o tudo ou nada, e goleiros garantiram o empate. Como o resultado não agradava nenhuma das equipes, Arsenal e United foram em busca do gol da vitória, mas quem brilhou foram os goleiros Raya e Onana. O arqueiro do United pegou uma finalização de Odegaard aos 46 do segundo tempo, e Raya, em dois tempo, salvou aos 49.

Gols e lances importantes

1x0: Aos 47 minutos do primeiro tempo, Bruno Fernandes cobrou uma falta com maestria para colocar o Manchester United na frente.

Quase o segundo: Aos 8 minutos do segundo tempo, Dalot puxou contra-ataque pela esquerda e levantou para Mazraoui finalizar. Raya evitou o segundo do United com o pé direito.

1x1: Aos 29 minutos do segundo tempo, Timber se livrou da marcação pela direita e encontrou Rice livre, que soltou uma chapada para empatar a partida.

Espalmou, Onana: Aos 36 minutos do segundo tempo, Martinelli dominou após lançamento de Trossard, escapou pela direita e finalizou para defesa de Onana.

Levou perigo: Aos 46 minutos do segundo tempo, Odegaard parou em Onana após passe de Trossard. No rebote, Martinelli, que estava impedido, isolou.

Resposta do United: Aos 49 minutos do segundo tempo, Bruno Fernandes pisou na área, aproveitou o passe do Mazraoui e bateu. Raya espalmou e depois tirou a bola em cima da linha.