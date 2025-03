Luighi diz que 'ficou cego' após racismo e cobra: 'cansado de cartinha'

O atacante Luighi, do Palmeiras, afirmou que "ficou cego" após ser vítima de racismo em jogo contra o Cerro Porteño pela Copa Libertadores sub-20. O jogador contou que relatou o episódio ao árbitro e aos policiais presentes no estádio Gunther Vogel e cobrou punições mais severas.

Falei com ele [árbitro]. Falei 'me chamaram de macaco', aí ele só pediu para eu sair do campo. Parecia que não ligava para o que aconteceu. [...] Fui aos policiais que estavam do lado da nossa torcida, fui aos policiais que estavam do lado do gol e, infelizmente, não fizeram nada. Luighi, atacante do Palmeiras, ao Esporte Espetacular, da Globo

O jovem alviverde cobrou punições mais severas. A Conmebol anunciou neste domingo que o Cerro Porteño foi multado em 50 mil dólares (R$ 288,4 mil) e fará os demais jogos da Libertadores sub-20 sem a presença de torcedores. O técnico Jorge Achucarro foi suspenso por dois jogos.

A gente está cansado de cartinha de Conmebol, de CBF, falando que vai mudar e nunca muda. [...] Duvido que se eles [Cerro Porteño] fossem excluídos de uma Libertadores, se eles fariam de novo. Não ia fazer.

O que mais Luighi falou

Lembrar para sempre: "Tava muito triste. Para o resto da minha vida vou lembrar desse dia."

Outros casos de racismo: "Tava em shoppings com amigos meus da comunidade, e era mal visto, os seguranças até seguiram a gente. Entrava em lojas e não era bem atendido. Sempre me incomodou muito, e um dia eu coloquei na minha mente que só o futebol poderia mudar isso".

Inspiração em Vini Jr: "Agora é lutar pela bandeira e ser como o Vini, corajoso para se um dia acontecer de novo, eu ter essa coragem de falar".

Orgulho do posicionamento: "Tenho muito orgulho da minha fala. Fui muito corajoso e forte. Peço que as pessoas que sofram sejam fortes para falar e não deixar passar batido".