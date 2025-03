Justin Gaethje supera Rafael Fiziev em candidata à Luta da Noite no UFC 313

Responsáveis pelo 'co-main event' do UFC 313, Justin Gaethje e Rafael Fiziev, que substituiu Dan Hooker de última hora, protagonizaram uma verdadeira guerra dentro do octógono, candidata à 'Luta da Noite'. E quem levou a melhor na revanche entre os pesos-leves (70 kg), novamente, foi o nocauteador americano conhecido como 'The Highlight'.

Diferente da primeira luta entre eles, Gaethje não conseguiu aplicar suas quedas no rival. Sendo assim, o americano - ex-campeão 'BMF' ('mais durão') - mostrou mais uma vez porque é considerado um dos lutadores mais cascas-grossas do MMA na atualidade. Após um show de trocação e golpes duros trocados entre os dois, 'The Highlight' teve o braço levantado ao final da disputa contra Fiziev, por decisão unânime dos juízes.

A luta

Logo no começo da luta, Fiziev surpreendeu ao derrubar Gaethje duas vezes. De volta em pé, os dois strikers protagonizaram um duelo de alto nível na trocação, com bons momentos para os dois. Ao final do assalto, aparente vantagem para o atleta do Leste Europeu.

O segundo assalto continuava bastante parelho. Até que, restando pouco mais de um minuto, Gaethje conectou um poderoso upper no queixo de Fiziev que o levou à knockdown.

Com o duelo provavelmente empatado nas papeletas dos juízes, os dois pesos-leves voltaram com tudo para o terceiro round. Mais técnico, Fiziev aplicou o maior número de golpes e os mais variados também. Já Gaethje apostava no seu poder de nocaute acima da média para tentar a vitória. Nos minutos finais, o ímpeto do americano sobressaiu sobre a técnica do rival, que mostrou bastante cansaço.

Confira os resultados do UFC 313:

Justin Gaethje venceu Rafael Fiziev por decisão unânime dos juízes;

Ignacio Bahamondes venceu Jalin Turner por finalização;

Amanda Lemos venceu Iasmin Lucindo por decisão unânime dos juízes;

Maurício Ruffy venceu Bobby Green por nocaute;

Joshua Van venceu Rei Tsuruya por decisão unânime dos juízes;

Brunno Hulk venceu Armen Petrosyan por finalização;

Carlos Leal venceu Alex Morono por nocaute técnico;

Mairon Santos venceu Francis Marshall por decisão dividida dos juízes;

Ozzy Diaz venceu Djorden Santos por decisão unânime dos juízes.