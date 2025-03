João Fonseca e Bia Haddad sofrem com britânicos e caem em jogos relâmpago

Principais nomes no cenário atual do tênis brasileiro, João Fonseca e Beatriz Haddad Maia se despediram do Masters 1000 de Indian Wells em jogos que duraram pouco no último sábado.

Pouco tempo e algozes britânicos

João Fonseca e Bia Haddad deixaram o Brasil sem nenhum representante em Indian Wells em um espaço de 2h07min. Os jogos foram curtos: João foi derrotado em 1h15min (acabou às 17h27), e Beatriz perdeu em duelo que durou 1h09min (acabou às 19h34).

Os algozes tinham algo em comum: ambos britânicos. Jack Draper despachou João Fonseca, e Sonay Kartal derrotou Beatriz Haddad Maia.

João Fonseca foi o primeiro cair. O atleta foi derrotado por Jack Draper, N° 14 do mundo, por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/0).

Fonseca foi mal no saque e errou em momentos decisivos dos pontos. Apesar de conseguir fazer um primeiro set mais equilibrado, a joia brasileira se afobou ao longo da segunda parcial e levou um pneu do britânico.

João havia, ao menos, vencido na estreia. Ele superou o também britânico Jacob Fearnley por 2 sets a 1 (parciais de 6/2, 1/6 e 6/3) na primeira rodada.

Beatriz Haddad Maia caiu pouco tempo depois. A brasileira decepcionou e foi derrotada pela britânica Sonay Kartal, atual N° 83 do ranking, por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/1).

Bia não teve paciência durante os pontos. A atleta tomou decisões erradas e tentou forçar jogadas contra uma adversária que optou por manter a bola em quadra o máximo de tempo possível.

A brasileira folgou na primeira rodada. Por ser cabeça de chave, ela entrou direto na segunda fase, mas caiu na estreia e engrenou sua quinta derrota consecutiva.

Adeus, Indian Wells (no simples)

O Brasil, agora, não tem mais nenhum representante nas chaves de simples em Indian Wells. Além de João Fonseca e Beatriz Haddad Maia, Thiago Wild já havia se despedido do torneio na última sexta-feira, quando perdeu para o grego Stefanos Tsitsipas.

João Fonseca e Wild não atuam mais no torneio. Os dois não jogam a chave de duplas.

Bia Haddad ainda entrará em quadra, mas nas duplas. Ela e a alemã Laura Siegemund têm pela frente a dupla Katerina Siniakova (TCH) e Taylor Townsend (EUA) nas oitavas de final.

O Brasil terá outro representante nas duplas. Marcelo Melo jogará ao lado do alemão Alexander Zverev. Eles vão encarar Harri Heliovaara (FIN) e Henry Patten (GBR) na primeira rodada.