Jacuipense x Bahia: veja prováveis escalações e onde assistir à semifinal do Baiano

Neste domingo, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano, o Bahia visita o Jacuipense no Estádio Alberto Oliveira, às 18h (de Brasília). No duelo de ida, as equipes empataram sem gols.

Onde assistir: o jogo terá transmissão da TVE

Prováveis escalações

Jacuipense: Marcelo; Hugo Moura, Everson, Weverton, Alex Cazumba; Thiago, Amaral, Firmino; Flavinho, Cesinha, Caique.



Técnico: Rodrigo Ribeiro

Bahia: Danilo Fernandes; Arias, David Duarte, Rezende e Iago; Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor; Cauly, Michel Araújo e Willian José.



Técnico: Rogério Ceni

Arbitragem



Eziquiel Souza Costa será o árbitro do confronto.