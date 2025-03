'Apaixonado', Italo Ferreira faz lobby por piscina de onda nas Olimpíadas

Italo Ferreira, campeão olímpico e mundial, tem uma nova paixão: as piscinas de ondas. Atual vencedor da etapa do Mundial na piscina em Abu Dhabi, o brasileiro é um dos surfistas que mais investe tempo nas novas tecnologias, aproveitando a previsibilidade das ondas artificiais para aprimorar sua performance.

Em uma entrevista exclusiva ao UOL, realizada no São Paulo Surf Club, o surfista compartilhou como a evolução das piscinas tem impactado seu treino e a sua visão sobre o futuro do surfe, incluindo a possibilidade de a modalidade ser disputada em uma piscina de onda nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

Eu venho de uma vitória em Abu Dhabi, e é claro que não se descarta uma piscina de onda nas Olimpíadas. E é legal porque eu já vou ter me preparado bastante. Italo Ferreira

Uma nova paixão

Nos últimos anos, Italo tem investido bastante em treinos em piscinas, o que tem se tornado uma verdadeira paixão para ele. O brasileiro explicou como esse tipo de treino tem se mostrado cada vez mais relevante para a evolução de seu surfe.

Eu venho me dedicando muito nos últimos anos a piscinas de ondas, é uma das minhas paixões agora Italo Ferreira

"É legal que no mundo a gente está tendo grandes projetos e cada vez as piscinas vão ganhando mais força, tendo novas ondas, desafiando cada vez mais quem pratica esse esporte, dando oportunidade às pessoas que nunca sonharam em ficar em pé numa prancha ou tinham desejo, mas não tinha oportunidade", comentou Italo.

Benefícios para os competidores

Italo destacou também os benefícios do treino em piscina de ondas para o aprimoramento técnico dos atletas, que podem ajustar seus movimentos de forma mais precisa. Ele revelou como as repetições refletem diretamente em seu desempenho no mar.

"E aqui em São Paulo, sem dúvidas, é um dos lugares que no passado eu não ficaria nem um dia, e agora eu fico semanas treinando na piscina da Boa Vista, para aprimorar o meu surfe, melhorar o meu equipamento, memorizar os movimentos... Isso acaba refletindo na hora que você entra no mar. Quando está competindo, você toma uma atitude ali com base no que você já viveu lá dentro da piscina", disse.

Italo Ferreira, no São Paulo Surf Club Imagem: Marcelo Maragni

E as Olimpíadas?

Entre os picos mais tradicionais da região de Los Angeles, Trestles e Huntington Beach são os favoritos, mas para Italo a piscina de onda seria a escolha ideal:

Piscina, sem dúvida! Não tem como colocar as outras. É só colocar uma finalização de aéreo no final, porque aí [a onda] fica completa! Italo Ferreira

Julgamento mais claro

Italo também falou sobre como as piscinas permitem uma análise mais precisa das habilidades dos atletas. A possibilidade de competir em ondas constantes e previsíveis ajuda a comparar a performance dos surfistas de maneira mais clara.

"Na piscina, você também consegue enxergar a deficiência dos atletas, você acaba vendo as falhas de alguns caras. Ou o cara é muito bom para um lado, ou ele é muito bom para o outro. A comparação fica muito mais fácil. Você conta nos dedos ali quem realmente consegue performar para os dois lados, e isso é legal de ver, porque aí você se coloca num grupo seleto de caras que realmente têm todos os movimentos, todas as armas pra executar em uma só onda", completou.

Líder do Circuito Mundial

Italo Ferreira é o atual líder do Circuito Mundial da WSL. O brasileiro assumiu o topo do ranking após vencer a última etapa, realizada nos Emirados Árabes Unidos.

O próximo evento, o terceiro do calendário, acontece em Portugal entre os dias 15 e 25 de março. Vale lembrar que o brasileiro já foi bicampeão nesta etapa, subindo no lugar mais alto do pódio em 2018 e 2019.