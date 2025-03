Gil dispara contra arbitragem: 'Tem que ter critério para apitar essa p...'

Gil, zagueiro e capitão do Santos, ficou na bronca com o árbitro Matheus Delgado Candançan após a derrota para o Corinthians por 2 a 1. A entrevista foi dada na beira do campo da Neo Química Arena.

O que aconteceu

Gil reclamou do árbitro após a expulsão de Zé Ivaldo. O juiz tinha inicialmente aplicado o cartão amarelo, mas após chamada do VAR, revisou o lance e expulsou Zé Ivaldo.

O Zé Ivaldo fez uma falta para amarelo, que ele deu, e depois ele foi atrás e deu o vermelho. Fui falar com ele (árbitro) tem que ter critério para apitar essa porra. Ele poderia ter mais colhão. Gil

Gil ainda relembrou lance polêmico de Carillo em Clayson no jogo contra o Mirassol pelo Paulista. Na ocasião, Carillo levou o amarelo.

Tem que trazer caras de fora para apitar jogo daqui. Ele faz uma merda dessa aqui, expulsa o Zé Ivaldo, semana passada o cara do Mirassol tomou um amarelo por trás e ninguém faz nada. Gil

O zagueiro ainda comentou sobre a dificuldade de enfrentar o Corinthians dentro de casa e sobre o Peixe não conseguir reverter o resultado.

A gente controlou boa parte do jogo, mas clássico é assim mesmo, é decidido nos detalhes e não faltou entrega. É continuar trabalhando. Gil.

O Peixe volta a campo contra o Vasco pela estreia no Brasileirão. O jogo está marcado para o próximo dia 30 às 18:30.