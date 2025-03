Fluminense 'cozinha' o Volta Redonda, empata e encara o Flamengo na final

Fluminense e Volta Redonda ficaram no empate sem gols pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O duelo foi disputado no Estádio Raulino de Oliveira e, com o resultado, o Tricolor das Laranjeiras confirmou a classificação para a final do estadual.

Como venceu a ida por 4 a 0, o Fluminense jogou com o regulamento debaixo do braço e não fez partida brilhante. Foram pouquíssimas oportunidades claras da equipe de Mano Menezes.

O Volta Redonda, por sua vez, não teve forças para reverter o resultado, ainda que o primeiro tempo tenha sido de boas chances.

Essa é a sexta final consecutiva do Fluminense no Campeonato Carioca. O adversário será o Flamengo, que eliminou o Vasco na outra semifinal.

O Raulino de Oliveira recebeu público interessante de 7.135 pessoas na noite deste domingo, mesmo que o resultado do jogo de ida já tivesse sentenciado a eliminatória.

Como foi o jogo?

Bom início do Volta Redonda. Precisando do resultado, a equipe de Rogério Corrêa se lançou ao ataque nos minutos iniciais e logo criou as melhores oportunidades do primeiro tempo. Sánchez e Chay tiveram chances, mas a melhor delas foi na cobrança de falta de MV, que levou perigo ao gol defendido por Fábio.

Passividade do Fluminense. Aos poucos, a equipe de Mano Menezes foi igualando o jogo, se impondo mais na força física, mas sem atacar a defesa do Volta Redonda. A preferência ficou nas trocas de passes, quase sempre sem um objetivo além do sentido literal.

Segundo tempo mais aberto. Tentando pelo menos o gol de honra, Rogério Corrêa organizou um Volta Redonda bem mais ofensivo na etapa complementar. As entradas de Luciano Naninho, Kelvin e Mirandinha deixaram o time bem mais vertical e fizeram com que Fábio trabalhasse um pouco mais. Se sobrava esforço, contudo, faltou pontaria.

Cuidados para a final. Mano Menezes soube rodar o elenco do Fluminense, já pensando no primeiro jogo da final do Carioca. Com o jogo definido, o treinador promoveu uma série de mudanças, a fim de mitigar possíveis desfalques contra o Flamengo.

Deu sono. No fim das contas, o cenário da partida já estava desenhado antes mesmo de a bola rolar. O Fluminense não se arriscou, enquanto o Volta Redonda tentou, mas esbarrou nas próprias limitações. Por isso, o empate sem gols acabou sendo justo. A arbitragem até encerrou a partida antes da marca dos 45 minutos do segundo tempo.

Lances de destaque

0x0. Aos nove minutos do primeiro tempo, Chay recebeu cruzamento de Sánchez dentro da área do Fluminense. O domínio não foi bom e atrapalhou a finalização, que, mesmo assim, levou perigo.

0x0. Aos 29 minutos, falta próxima à área, favorecendo o Volta Redonda. Na cobrança, MV buscou o cantinho de Fábio, mas acabou colocando muito efeito e a bola saiu. Levou perigo.

Ficha Técnica

Volta Redonda 0 x 0 Fluminense

Campeonato Carioca - Semifinal (jogo de volta)

Data e horário: 9 de março de 2025, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Arbitragem: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes Tavares

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Cartões amarelos: -

Gols: -

Volta Redonda: Jean, Henrique (Caio Vitor), Bruno Barra, Fabrício e Sánchez; Pierre, Robinho, Chay (Kelvin) e PK (Luciano Naninho); MV e Bruno Santos (Mirandinha); Técnico: Rogério Corrêa.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva (Thiago Santos), Freytes e Renê; Otávio (Bernal), Hércules e Jhon Árias (Nonato); Kevin Serna, Everaldo (Cano) e Keno (Paulo Baya); Técnico: Mano Menezes.