Fluminense vai até Volta Redonda para confirmar a sua vaga na final do Carioca

Com a ampla vantagem conquistada no primeiro jogo da semifinal, no qual goleou por 4 a 0 o Volta Redonda, o Fluminense espera confirmar a sua presença na final do Campeonato Carioca, neste domingo, no confronto de volta. O duelo vai acontecer no estádio Raulino de Oliveira, a partir das 18h.

Mesmo podendo perder por até três gols de diferença para ir à decisão, o técnico Mano Menezes já avisou que não vai "tirar o pé". Mas é possível que ele poupe um ou outro titular que esteja mais desgastado, uma vez que durante a semana o time eliminou o Caxias por 2 a 1, em jogo disputado no Rio Grande do Sul, pela Copa do Brasil.

A vitória no Estádio Centenário garantiu o tricolor na terceira fase da Copa do Brasil. O foco agora é assegurar uma vaga na final do Carioca e tentar o título, conquistado pela última vez em 2023, ainda na "Era Fernando Diniz".

Mano Menezes não confirmou, mas deve aproveitar o duelo para dar rodagem ao elenco. Com o placar elástico construído no primeiro jogo, nomes como o volante Hércules, que "perdeu" a posição de titular para Otávio, o lateral-esquerdo Renê, o meia Riquelme Felipe e os atacantes Everaldo e Keno podem começar jogando. Com isso, Gabriel Fuentes, Jhon Arias, Germán Cano e Canobbio têm chances de serem poupados, ficando como opções no banco de reservas.

Depois de um começo turbulento, o Fluminense vive grande momento na temporada e chegou a oito jogos de invencibilidade. Com a vitória sobre o Caxias, o time conseguiu sua quinta vitória consecutiva. Para Mano Menezes, os resultados refletem o bom desempenho da equipe, tanto no setor ofensivo quanto no setor defensivo, com 14 gols marcados e apenas um sofrido nas últimas três partidas.

"O futebol é um somatório de fatores. O primeiro deles é a qualidade dos jogadores, porque o treinador não faz gol, ele organiza a equipe, mas chega no terço final e essa responsabilidade é dos jogadores que sabem fazer gols. A gente tem tido isso bem compartilhado. Pode ver que as oportunidades surgiram no pé de vários jogadores: Arias, Serna, Canobbio e o nosso maior artilheiro, Cano", destacou Mano.

O zagueiro Thiago Silva deve seguir fora da lista de relacionados. A última vez que ele entrou em campo foi há cerca de um mês, no empate por 0 a 0 com o Flamengo, pela Taça Guanabara. O meia Paulo Henrique Ganso voltou aos treinos após novos exames cardiológicos, mas segue de fora, bem como o meia Renato Augusto, que está se recuperando de uma cirurgia no ombro esquerdo.

Atual campeão da Série C do Brasileirão e segundo colocado na Taça Guanabara, o Volta Redonda pode apresentar algumas novidades. Como a equipe precisa de gols, o meia Chay pode aparecer entre os titulares no lugar de PK.

O volante Bruno Barra também deve voltar. Ele seria utilizado pelo técnico Rogério Corrêa no lugar de Pierre, que começou jogando na ida. Entre os principais destaques do Voltaço estão o zagueiro Fabrício, ex-Flamengo, e os atacantes Kelvin, que passou por Botafogo, Fluminense e Vasco, e Bruno Santos, artilheiro do clube no estadual com três gols.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA X FLUMINENSSE

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Wellington Silva, Lucas Souza, Fabrício e Sanchez; Bruno Barra, Robinho e Chay (PK); Marquinhos, Bruno Santos e MV. Técnico: Rogério Corrêa.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Freytes e Renê (Gabriel Fuentes); Hércules, Martinelli e Riquelme Felipe (Arias); Kevin Serna, Everaldo (Cano) e Keno (Canobbio). Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano.

HORÁRIO - 18h.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.