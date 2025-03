Fluminense empata com o Volta Redonda e será rival do Flamengo na final do Carioca

Neste domingo, o Fluminense confirmou a classificação para a final do Campeonato Carioca. O Tricolor ficou no empate em 0 a 0 com o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, e garantiu vaga na decisão do Estadual, com o placar agregado de 4 a 0.

Agora, o Fluminense terá pela frente o Flamengo na final do Campeonato Carioca. O primeiro jogo será nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida decisiva é no próximo sábado, às 18 horas, também no Maracanã. Por outro lado, o Volta Redonda volta a campo apenas pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quando recebe o Cuiabá.

Fim de jogo. Flu e Volta Redonda ficam no 0 a 0 e o Tricolor confirma a vaga na final do Cariocão Superbet! VAAMMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/uy4Id2kwsl ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 9, 2025

O Volta Redonda começou a partida em busca do ataque. Os donos da casa rondaram a área do Fluminense, mas não levaram real perigo ao goleiro Fábio. Do outro lado, o Tricolor apenas administrou a vantagem no confronto.

A primeira grande chance da partida aconteceu aos 20 minutos. Sanchez pegou rebote na entrada da área e chutou perto do gol de Fábio. Depois, MV cobrou falta com perigo. O Fluminense continuava com a postura tranquila, sem se expor, mantendo o confronto em ritmo lento. Assim, a equipe das Laranjeiras manteve a igualdade no placar até o intervalo.

Assim como no primeiro tempo, o Volta Redonda voltou para a etapa final com uma postura ofensiva. Nos primeiros minutos, os donos da casa finalizaram duas vezes e pararam em boas defesas de Fábio.

O Fluminense criou sua primeira boa chance aos dez minutos. Serna pegou a bola no campo de defesa e foi até a área adversária. O atacante chutou cruzado, mas pela linha de fundo. Pouco tempo depois, novamente Serna recebeu passe na área e tocou na saída do goleiro, mas viu Bruno Barra salvar o Voltaço.

Após o susto, o Volta Redonda voltou a avançar com qualidade. Kelvin chutou da entrada da área e parou em Fábio.

Na parte final, o duelo ficou aberto. Volta Redonda e Fluminense buscaram o gol da vitória. No entanto, as duas equipes tiveram que se contentar com a igualdade e o Tricolor confirmou a vaga para a decisão do Estadual.

FICHA TÉCNICA



VOLTA REDONDA 0 X 0 FLUMINENSE

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)



Data: 9 de março de 2025 (Domingo)



Horário: 18h(de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Carlos Henrique de Lima Filho (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ)



VAR: Alexandre Tavares e Jesus (RJ)

VOLTA REDONDA: Jean Drosny, Henrique Silva (Caio Vitor), Bruno Marra, Fabrício e Sánchez; Pierre, Robinho (Matheus Lucas), Chay (Kelvin) e PK (Luciano); MV e Bruno Santos (Mirandinha)



Técnico: Rogério Corrêa

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva (Thiago Santos), Juan Freytes e Renê; Otávio (Bernal), Hércules e Arias (Nonato); Kevin Serna, Everaldo (Cano) e Keno (Paulo Baya)



Técnico: Mano Menezes