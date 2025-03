Não chama! Alex Poatan é derrotado por Ankalaev e perde título do UFC

Chegou ao fim o reinado de Alex Pereira na divisão dos meio-pesados (93 kg) do Ultimate. Neste sábado (8), 'Poatan' foi superado por Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 313, em Las Vegas (EUA), e perdeu o cinturão até 93 kg da organização.

Sem conseguir soltar seu jogo durante todos os cinco rounds da luta principal do UFC 313, Alex Poatan viu o agora novo campeão russo dominar o ritmo do combate. Ao contrário do que muitos esperavam, Ankalaev não usou tanto seu jogo de grappling - área que seria a mais deficiente do brasileiro - e se virou bem na trocação contra o ex-kickboxer, botando pressão durante grande parte dos 25 minutos de disputa, conectando os melhores golpes e anulando o jogo do striker paulista.

Com o resultado, o brasileiro sofre sua segunda derrota no octógono mais famoso do mundo. Curiosamente, ambas foram em disputas de título e colocaram um ponto final nos reinados de Poatan - a primeira, para Israel Adesanya, na divisão dos médios (84 kg) e agora nos meio-pesados, diante de Magomed Ankalaev.

Resta saber se, assim como na primeira vez em que foi derrotado no UFC, Poatan vai subir de categoria - e tentar buscar o tricampeonato em divisões diferentes na organização - ou se vai se manter nos meio-pesados, visando uma revanche contra seu algoz russo. Por sua vez, Ankalaev amplia sua sequência invicta, que agora já dura 14 combates.

A luta

O campeão começou apostando nos chutes baixos na perna da frente do desafiante. Por sua vez, o russo tentava variar mais seus ataques. No final do round, Ankalaev tentou sua primeira queda na luta, mas foi rejeitado pelo brasileiro. Round equilibrado, sem muita contundência nos golpes por parte de ambos.

Ainda sem soltar o jogo, Poatan parecia incomodado com o jogo de pressão do russo, que não parava de andar para frente. Por outro lado, Ankalaev achou a distância e acertou bons golpes no segundo round, chegando a balançar o campeão no fim do período.

O panorama seguiu o mesmo na primeira metade do terceiro round, com Ankalaev mais ativo e Poatan hesitante. Nos minutos finais, no entanto, o campeão equilibrou um pouco a disputa, aproveitando a queda de ritmo do desafiante.

Logo no começo do quarto round, Ankalaev buscou a luta agarrada e travou o brasileiro na grade. Apesar da boa defesa de quedas, Poatan não conseguiu se desvencilhar do rival.

Mesmo convocado por Glover Teixeira a ser mais agressivo, Poatan voltou para o quinto e último round sem soltar seu jogo. Um 'combo' de chutes embaixo e em cima pareceram machucar o russo, que se recuperou rápido, entretanto. Depois de dois bons jabs aplicados pelo campeão, Ankalaev, mais uma vez, apelou para a luta agarrada e travou o combate na grade até o fim.

Confira os resultados do UFC 313:

Magomed Ankalaev venceu Alex Poatan por decisão unânime dos juízes;

Justin Gaethje venceu Rafael Fiziev por decisão unânime dos juízes;

Ignacio Bahamondes venceu Jalin Turner por finalização;

Amanda Lemos venceu Iasmin Lucindo por decisão unânime dos juízes;

Maurício Ruffy venceu Bobby Green por nocaute;

Joshua Van venceu Rei Tsuruya por decisão unânime dos juízes;

Brunno Hulk venceu Armen Petrosyan por finalização;

Carlos Leal venceu Alex Morono por nocaute técnico;

Mairon Santos venceu Francis Marshall por decisão dividida dos juízes;

Ozzy Diaz venceu Djorden Santos por decisão unânime dos juízes.