Ferj alinha reunião para resolver impasse Globo x Band por final do Carioca

A Ferj, entidade máxima do futebol do Rio de Janeiro, marcou uma reunião para segunda-feira a fim de definir a data do jogo de volta da final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense.

O que aconteceu

A projeção inicial era para domingo, mas há um impasse envolvendo Globo e Band, os detentores dos direitos de transmissão, segundo apurou o UOL.

Enquanto a Rede Bandeirantes e a Ferj se posicionaram a favor da partida ser disputada no domingo, a Globo quer que o duelo aconteça no sábado, às 17h45 (horário de Brasília).

A Globo e a Band vão transmitir os dois jogos da decisão, como previsto em contrato. Não há qualquer tipo de restrição entre os detentores nesta fase final do Estadual, e o relacionamento entre as partes é tranquilo, embora cada um defenda seus interesses.

A reunião também tratará do assunto arbitragem, que interessa bastante os envolvidos na decisão. Na semifinal entre Flamengo e Vasco, por exemplo, o gol de empate de Bruno Henrique gerou polêmica por possível impedimento.

Flamengo e Fluminense não comentam o assunto, mas a disputa do segundo jogo no sábado significaria menos descanso para a dupla, visto que a ida já está confirmada para quarta-feira. Os rubro-negros chegaram à decisão após eliminarem o Vasco na semifinal, enquanto o Tricolor das Laranjeiras bateu o Volta Redonda, no outro lado da chave.