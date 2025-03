Escalação do Palmeiras: Abel foca na bola aérea e ensaia jogadas na véspera do Choque-Rei

O Palmeiras realizou, neste domingo, mais um treino para a partida contra o São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira ajustou os últimos detalhes para o clássico, marcado para esta segunda-feira.

Na Academia de Futebol, o elenco alviverde aprimorou bolas aéreas, tanto ofensivas quanto defensivas, e ensaiou jogadas. No final, o grupo participou de um descontraído recreativo.

O atacante Vitor Roque treinou normalmente e fica à disposição. O lateral esquerdo Piquerez e o zagueiro Gustavo Gómez, que foram desfalques nas quartas de final do Estadual por conta de lesões na coxa direita e esquerda, respectivamente, também devem ser novidades.

Assim, uma possível escalação é com: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos e Veiga; Estêvão, Vitor Roque (Flaco López) e Facundo Torres.

O atacante Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), o meio-campista Mauricio (cirurgia no ombro direito) e o atacante Paulinho (cirurgia na perna direita) seguem sendo desfalques.

O Palmeiras recebe o São Paulo nesta segunda-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. É jogo único, ou seja, quem vencer vai à final. Em caso de empate, o duelo vai para os pênaltis.

O Verdão avançou à semifinal do Estadual depois de vencer o São Bernardo, por 3 a 0, com gols de Estêvão (duas vezes) e Flaco López, no Estádio 1° de Maio. Enquanto isso, o São Paulo passou pelo Novorizontino, por 1 a 0, no Morumbis.