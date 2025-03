Emiliano vê pressão com naturalidade no Corinthians e minimiza discussão no vestiário: "É do futebol"

Auxiliar e filho do técnico Ramón Díaz, Emiliano comemorou a classificação do Corinthians à final do Campeonato Paulista após a vitória sobre o Santos, na Neo Química Arena, neste domingo. O resultado alivia a pressão sobre a comissão técnica argentina, que enxerga as cobranças como naturais.

Ramón e Emiliano vinham sendo criticados pela torcida em virtude das más atuações recentes da equipe, sobretudo depois da derrota de 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, pela ida da terceira fase da Libertadores. Eles, inclusive, ouviram questionamentos de torcedores organizados antes do treino do último sábado.

Emiliano, ainda, confirmou que houve uma forte discussão entre os jogadores depois do duro revés no Equador, mas colocou panos quentes e minimizou o episódio.

"A gente sabe que está no maior clube do Brasil. O elogio é muito grande e a crítica também. Sempre trabalhamos em clubes de muita exigência. Encaramos a pressão com muita tranquilidade. Eu gosto que aconteça a briga, é normal, brigo todo dia com ele [Ramón]. São coisas do futebol. Devíamos uma resposta ao torcedor, fizemos um grande jogo. Estamos muito perto de um sonho, depois de seis anos o Corinthians pode ganhar um título", afirmou o auxiliar.

"Foi um papo muito bom [com as uniformizadas], legal. Fomos nós que pedimos para falar com eles depois do que aconteceu na quarta-feira. O que falamos fica entre nós. Vamos lutar até o fim. Depois de seis anos estamos em uma final, é momento de desfrutar um pouco. Para nós é muito gratificante, para os jogadores também. Eles estão muito felizes. Depois de tudo o que passamos, enfrentar um grande rival e passar à final é um orgulho muito grande", acrescentou.

Questionado sobre a declaração de Ramón Díaz última quarta-feira, de que torcedores do Corinthians "choravam e imploravam para que ele salvasse o time", Emiliano disse que as falas do pai foram mal-interpretadas.

"A declaração foi mal-interpretada. Estamos aqui pelo o que vivemos aqui dentro. Viemos para experimentar isso. Já jogamos 28 partidas aqui na Arena, o apoio é fantástico. Já falamos desse tema, os torcedores nos prometeram que quarta-feira o apoio será fantástico e temos certeza disso", justificou.

De volta à decisão estadual depois de seis anos, o time do Parque São Jorge agora aguarda pelo adversário na grande final. Nesta segunda-feira, Palmeiras e São Paulo medem forças no Allianz Parque, a partir das 21h35 (de Brasília), para definir o segundo classificado.

As datas e horários das partidas decisivas do Paulistão ainda não foram divulgadas, mas estão previstas para os dias 16 e 27 de março. Os detalhes serão conhecidos após o Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), marcado para terça-feira.

O Corinthians retorna a campo na próxima quarta-feira para mais uma decisão. A equipe de Ramón Díaz enfrenta o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Libertadores. Na ida, o Timão decepcionou e perdeu por 3 a 0.