Emiliano põe panos quentes e ameniza fala polêmica de Ramón sobre torcida

Auxiliar de Ramón Díaz, Emiliano Díaz explicou a declaração sobre choros da torcida dada pelo técnico do Corinthians durante a semana.

O que aconteceu

Ramón disse que a torcida do Corinthians chorava quando ele assumiu a equipe na lanterna do Campeonato Brasileiro em 2024. A fala aconteceu na coletiva após a derrota por 3 a 0 contra o Barcelona de Guayaquil.

A palavra se entendeu mal. Não era chorar, era preocupação. Nós estamos aqui pelo que se vive aqui dentro. Se não, estaríamos em outro lugar, em outra liga, em outra posição. Viemos aqui para experimentar isso, sempre falamos. Jogamos 28 jogos aqui, e o apoio é inacreditável. Depois de um jogo como aquele (Barcelona), e o apoio que tivemos. Está tudo esclarecido, falamos com quem tínhamos que falar. Prometeram que quarta será algo extraordinário, e não tenho dúvida que será assim.

Emiliano Díaz, em coletiva

O que mais Emiliano e Ramón disseram

ED: "Sabemos que os elogios são muito grandes e as críticas também. Sempre trabalhamos em clubes com muita pressão e muita exigência. Internamente sabíamos que íamos fazer um bom jogo. A briga é normal que aconteça e eu gosto que aconteça também, eu brigo todo dia com ele [Ramón]. Sabíamos que devíamos uma resposta ao torcedor e todo o grupo fez um grande jogo. Estamos muito perto de um sonho. Depois de 6 anos que o Corinthians não ganha um título, temos a possibilidade de um título depois de 6 anos. Vamos à final para cumprir esse sonho."

ED: "É jogo a jogo. Somos conscientes do momento, temos experiência nisso. Não muda nada quando falam bem ou falam mal, temos o pé no chão e somos críticos, os mais críticos no trabalho que fazemos somos nós. A pressão de 6 anos de que não ganha nada nesse clube é grande, não brigar por nada. Aceitamos esse desafio, mas estamos com tranquilidade. Sabemos que aqui dentro somos muito fortes. O que se viu hoje, o que a torcida fez apesar do momento ruim, dá orgulho. Torcedor nunca abandona. Merecíamos cobrança, que batessem em nós, mas depois na arena nos apoiam 90 minutos."

RD: "A pressão existe porque temos que reverter um placar difícil, mas a equipe está forte mentalmente. Hoje era muita pressão, tinha que ganhar e chegar à final. A equipe está bem e temos confiança. Precisa de mais tempo, mas vamos recuperar para fazer um bom partido."

ED: "Rodrigo é um dos mais importantes no elenco e no futebol brasileiro. A pré-temporada já foi curta, e ele não fazê-la foi difícil. O coração que tem esse garoto, ninguém com quem trabalhou tem. Nós precisamos dele e ele está fazendo um esforço enorme. Tem que jogar, mas é difícil de falar de um cara que fez tanto pelo clube ano passado, este ano. Troca número, fala um monte de coisa e ele sempre está aqui, com dor ou sem dor. Não trabalhei com outro cara que tem esse coração. Pode jogar, se tiro ele fica p*, então tem que jogar."

ED: "Há cinco anos não se chega à final. Para um time da envergadura do Corinthians, a emoção que sentimos no vestiário foi única. Estamos a dois jogos de fazer história para um time tão grande. A motivação é essa. Se precisa fazer um jogo contundente contra um rival como o Santos, muito grande também, muito difícil de enfrentar. Esperamos ter a calma para controlar o momento e atacar quando for para atacar. Jogamos 5 clássicos em distintas partes do mundo e o que se vê aqui é inigualável. Estamos ansiosos para que chegue quarta-feira."

ED: "Sempre sentimos apoio total deles. Foi um papo bom, fomos nós que pedimos para falar com eles, nós que tínhamos que dar explicações. Sabemos do elenco que a gente tem, um jogo bom e um jogo ruim, mas lutamos até o fim. O grupo demonstrou ano passado a valentia e o momento que jogaram. Depois de cinco anos estamos na final, virar a chave e aproveitar um pouco, não foi fácil. O primeiro paulista que a gente joga já chegar na final é muito gratificante. Para o grupo também, muitos deles nunca jogaram um paulista. Muito sofrimento, muita viagem, jogamos com chuva, um torneio duríssimo."

ED: "Juntos temos 10 títulos, foram títulos gratificantes, difíceis também. Seria um título muito importante porque sabemos que não pegamos algo que funcionava, pegamos algo que estava em um momento delicado. Depois de cinco anos devolver a alegria para o torcedor e o clube. Seria o primeiro título no Brasil, muito importante."

ED: "[Neymar] É um dos ídolos do meu filho. Já havíamos falado outra vez que temos uma admiração muito grande por ele, pelo que fez no mundo, no Brasil. Uma admiração profunda, ele havia prometido que daria a camisa para o meu filho. A classe de personagem e ídolo que ele é, é um orgulho enfrentá-lo. Já foi a segunda vez, hoje ele infelizmente não pôde jogar, mas temos que cuidar. Tomara que Neymar chegue na Copa do Mundo porque ele merece."