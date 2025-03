Emiliano ganha camisa de Neymar e elogia craque: 'É ídolo do meu filho'

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians, ganhou a camisa do Neymar ao fim da semifinal do Paulista. O argentino explicou o presente e se declarou ao jogador.

O que aconteceu

Durante coletiva, Emiliano revelou que Neymar é ídolo de seu filho. O auxiliar disse que o brasileiro já havia prometido a camisa em outra ocasião.

Neymar não atuou na semifinal por problemas na coxa esquerda e ficou no banco. O Corinthians venceu o Santos por 2 a 1 e avançou à final do campeonato.