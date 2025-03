Diante do São Paulo, Palmeiras busca segunda maior sequência de finais seguidas de Campeonato Paulista

Nesta segunda-feira, diante do São Paulo, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, o Palmeiras busca atingir sua sexta final seguida de Campeonato Paulista e a segunda maior sequência na história da competição, atrás apenas do Santos, com oito.

O Verdão participou das últimas cinco finais de Paulistão. A equipe foi campeã em 2020, 2022, 2023 e 2024, conquistando os títulos sobre Corinthians, São Paulo, Água Santa e Santos, respectivamente. E saiu com o vice-campeonato apenas em 2021, diante do Tricolor.

Caso avance nesta segunda-feira, o Palmeiras vai desempatar com o São Paulo, que disputou a final da competição em 1980, 1981, 1982, 1983 e 1985 (em 1984 o Paulistão foi disputado em pontos corridos). O Tricolor levantou a taça em 80, 81 e 85, contra Santos, Ponte Preta e Portuguesa, respectivamente. Nos outros anos, o Corinthians ficou com o título.

Sabadão de atividades técnicas em contagem regressiva pro Choque-Rei! ?? ? https://t.co/Cu9LUe1JIu pic.twitter.com/vAT4IVJQ9H ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 8, 2025

O recordista de finais seguidas é o Santos, que disputou todas as decisões entre 2009 e 2016. O Peixe foi campeão em cinco oportunidades: 2010, 2011, 2012, 2015 e 2016, levando a melhor sobre Santo André, Corinthians, Guarani, Palmeiras e Audax-SP, respectivamente. O Alvinegro ficou com o vice em 2009 e 2013, para o Timão, e em 2014, para o Ituano.

Outros times ficaram com o título ou vice em seis ou mais edições seguidas do Campeonato Paulista, como por exemplo o Palmeiras, entre 1969 e 1974, e o Santos, entre 1955 e 1962, mas nessa época a competição era disputada por pontos corridos e não tinha uma partida final.