D'Almeida é vice em Vegas e se garante nas finais do circuito mundial

O arqueiro brasileiro Marcus D'Almeida foi o segundo colocado no Vegas Shoot, última etapa da temporada do circuito mundial indoor de tiro com arco. O resultado assegurou a vaga de D'Almeida nas finais da competição, disputadas hoje (9).

O que aconteceu

A mais tradicional competição da modalidade é disputada de uma maneira diferente do formato olímpico: não há disputa direta entre os arqueiros e o título é definido após três dias de ranqueamento.

O brasileiro Marcus D'Almeida teve ótimo desempenho, somou 889 pontos e conquistou o vice-campeonato do torneio.

O vencedor foi o estadunidense Brady Ellison, com 893 pontos. Foi o 11° título de Ellison na competição.

O resultado de Marcus foi o suficiente para qualificar o brasileiro para o Finals. Os 16 melhores do ranking da temporada após as seis etapas do circuito disputam a competição neste domingo.

No feminino, Ana Luiza Caetano terminou em quarto lugar com 879 pontos, mesma pontuação da terceira colocada, mas ficou fora do pódio nos critérios de desempate. Já Ana Clara Machado foi a 36ª com 825.