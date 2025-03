Coritiba empata com o Maringá e dá adeus ao Campeonato Paranaense

O Coritiba recebeu o Maringá, neste domingo, pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. No Couto Pereira, a partida terminou empatada em 1 a 1. Gustavo Coutinho marcou para o time da casa. Enquanto Maranhão deixou tudo igual para os visitantes, que garantiram vaga na semifinal.

Com isso, o Coritiba, que tinha perdido no jogo da ida por 2 a 0, está eliminado do Campeonato Paranaense. Por outro lado, o Maringá se junta a Athletico-PR, Londrina e Operário-PR nas semifinais da competição. O adversário será o Furacão. Data e horário da partida ainda não foram confirmados.

O Coritiba volta a campo apenas pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quando recebe o Vila Nova.

Em desvantagem no agregado, o Coritiba começou indo para cima do Maringá e abriu o placar logo aos dez minutos de jogo. Após cobrança de escanteio de Josué, Gustavo Coutinho subiu mais alto que a marcação e cabeceou firme para o fundo do gol.

Aos 28 minutos, Lucas Ronier acertando um chute no rosto de Max Miller. O árbitro foi até o VAR rever o lance e mostrou cartão vermelho para o atacante, que deixou o Coritiba com um homem a menos.

Já no segundo, o Maringá aproveitou a vantagem númerica e empatou o jogo, aos 27 minutos. Rodrigo recebeu na ponta esquerda e cruzou para Maranhão cabecear para dentro do gol.

Campeonato Goiano

Ainda neste domingo, o Goiás recebeu o Vila Nova, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Goiano. No Estádio da Serrinha, o time visitante venceu por 1 a 0, com gol de Todinho, e largou em vantagem por uma vaga na final da competição.

De pênalti, o goleiro Tadeu ainda teve a chance de empatar para o Esmeraldino, mas acabou desperdiçando a cobrança.

Agora, o Goiás vai precisar vencer o segundo jogo por dois gols de diferença para garantir presença na final do Campeonato Goiano. O Vila Nova tem a vantagem de jogar pelo empate. A partida de volta acontece no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Fim de jogo no Estádio Hailé Pinheiro. Goiás 0 x 1 Vila Nova A classificação será decidida no próximo domingo. #GECxVIL #Goianao2025 #SentimentoInexplicavel ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) March 9, 2025

Antes disso, as duas equipes voltam a campo durante a semana. O Goiás visita o Brasiliense nesta quarta-feira, às 20 horas, pela partida de ida da semifinal da Copa Verde, no Estádio Elmo Serejo Farias. O Vila Nova recebe o Rio Branco de Venda Nova nesta quinta-feira, às 21h30, pela segunda rodada da Copa do Brasil, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Campeonato Catarinense

Em Santa Catarina, a Chapecoense eliminou o Joinville, por 2 a 1, e garantiu vaga na final do Campeonato Catarinense. No Estádio Municipal Josué Annoni, os mandates venceram com dois gols de Mário Sérgio. Enquanto Marcinho descontou.

Agora, a Chapecoense vai encarar o Avaí na decisão do Campeonato Catarinense. O primeiro jogo da final acontece no próximo sábado, às 16h30, no Estádio Municipal Josué Annoni. Por outro lado, o Joinville volta a campo apenas no dia 12 de abril, sábado, quando recebe o Guarany, pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O horário da partida ainda não divulgado.