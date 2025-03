Corinthians aproveita ausência de Neymar, vence o Santos e avança à final

O Corinthians venceu o Santos por 2 a 1 hoje, na Neo Química Arena, e está na final do Campeonato Paulista. Os gols foram marcados por Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Tiquinho Soares fez o do Peixe.

O Corinthians aproveitou a ausência de Neymar e foi melhor em casa. O Timão se recuperou após a derrota por 3 a 0 para o Barcelona em Guayaquil pela Pré-Libertadores.

Neymar foi reserva e nem entrou. O camisa 10 ficou fora por causa de um problema na coxa esquerda.

Os dois primeiros gols saíram na etapa inicial. Yuri Alberto abriu o placar, Tiquinho Soares deixou tudo igual. Os dois gols dos centroavantes saíram após escanteios.

Já o gol decisivo veio no início do segundo tempo, quando Rodrigo Garro acertou bonito chute após mais uma assistência de Angileri.

Zé Ivaldo foi expulso na parte final do jogo após entrada dura em Yuri Alberto. O lance acabou com qualquer chance de uma reação do Santos. Escobar também foi expulso nos últimos segundos por carrinho em Memphis Depay.

O Corinthians aguarda agora o outro finalista. O Palmeiras receberá o São Paulo amanhã, às 21h35, no Allianz Parque, com transmissão do UOL Play. Para o Santos, resta o tempo de preparação antes do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Empate bom para o Santos no primeiro tempo

O Corinthians foi superior no primeiro tempo, mas foi para o intervalo com empate no placar.

O Timão abriu o placar logo aos 12 minutos, com Yuri Alberto. Memphis Depay cruzou após escanteio curto, JP Chermont falhou na marcação, e o artilheiro marcou mais um contra o ex-time.

O Santos, assustado, mal chegava no ataque, enquanto o Corinthians não conseguia aproveitar a superioridade. Logo na primeira chegada do Peixe, veio o empate.

Aos 37 minutos, Gabriel Bontempo recebeu de Guilherme e cruzou na pequena área antes de Matheuzinho salvar. No escanteio, Guilherme cobrou na cabeça de Tiquinho Soares. 1 a 1.

Em um clássico de poucas chances, a bola parada ofereceu os dois gols do primeiro tempo.

Corinthians avança merecidamente

O Corinthians voltou a se impor e não demorou a desempatar. Aos 10 minutos, Rodrigo Garro fez um belo gol para o Timão.

Tudo começou numa boa cobrança de falta do próprio Garro que Gabriel Brazão defendeu no ângulo. O lance seguiu, Angileri passou, e Garro apareceu livre para bater no canto. 2 a 1.

O técnico Pedro Caixinha mexeu, e o Santos melhorou. Saíram Gabriel Bontempo e Thaciano para as entradas de Barreal e Rollheiser. Mais ofensivo, o Peixe voltou a ocupar o campo de ataque.

Após um início de pressão do Santos, o Corinthians se reencontrou e administrou bem a vitória em casa. O Peixe não assustou mais.

A chance de uma reviravolta acabou quando Zé Ivaldo foi expulso. O zagueiro deu um carrinho e acertou Yuri Alberto com as duas pernas. A arbitragem, que havia dado amarelo, mudou a cor do cartão depois de checagem no VAR. Escobar também foi expulso nos últimos segundos por carrinho em Memphis Depay.

A ausência de Neymar

Neymar ficou no banco de reservas por causa de incômodo na coxa esquerda. Ele sentiu o problema nas quartas de final contra o Red Bull Bragantino.

O Santos fez mistério e só anunciou Thaciano como titular uma hora antes de a bola rolar. Neymar, claramente com limitações, correu pouco no aquecimento e não entrou no decorrer da partida. Ele não foi a campo durante os treinamentos da semana.

Lances importantes

1 a 0. Aos 12 minutos, Memphis Depay cruzou para Yuri Alberto abrir o placar.

1 a 1. No minuto 37, Guilherme cobrou, escanteio e Tiquinho Soares conferiu de cabeça.

2 a 1 para o Corinthians. Aos 10 minutos do segundo tempo, o Corinthians desempatou. Angileri passou para trás, e Rodrigo Garro bateu bonito no canto.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 1 SANTOS

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 9 de março de 2025 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Neuza Ines Back e Evandro de Melo Lima

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões amarelos: Angileri e José Martínez (Corinthians) e Gil (Santos)

Cartões vermelhos: Zé Ivaldo e Escobar (Santos)

Público total: 48.046

Renda: R$ 3.469.727,00

GOLS

Corinthians: Yuri Alberto, aos 12 minutos do 1T; Rodrigo Garro, aos 10 minutos do 2T

Santos: Tiquinho Soares, aos 38 minutos do 1T

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri (Matheus Bidu); Raniele (Alex Santana), José Martínez, Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro (Ryan); Memphis Depay e Yuri Alberto (Romero) Técnico: Ramón Díaz

Santos: Gabriel Brazão, JP Chermont (Léo Godoy), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Barreal) e Soteldo (Deivid Washington); Thaciano (Rollheiser), Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha