Corinthians aproveita expulsão, bate Grêmio no Sul e avança à semi da Supercopa do Brasil feminina

O Corinthians está classificado para a semifinal da Supercopa do Brasil feminina. As Brabas venceram o Grêmio por 3 a 0, neste domingo, na Arena do Grêmio, pelas quartas de final da competição.

O caminho ficou um pouco mais fácil para as paulistas aos 33 minutos do primeiro tempo, quando Raíssa Bahia recebeu o segundo amarelo e deixou as mandantes com uma jogadora a menos. E não demorou para sair o primeiro gol alvinegro. Aos 41, Vic Albuquerque abriu o placar. Três minutos depois, Andressa Alves ampliou.

Com 12 minutos do segundo tempo, Andressa Alves foi às redes mais uma vez para anotar o terceiro gol corintiano e fechar a conta no Rio Grande do Sul.

Com o resultado, o Corinthians avançou à semifinal e irá enfrentar o Cruzeiro, que venceu o Bahia por 1 a 0. O duelo ainda não tem data para acontecer. Do outro lado da chave, estão São Paulo e Flamengo.