Corinthians aproveita ausência de Neymar, elimina o Santos e volta à final do Paulistão

O Corinthians está classificado para a final do Campeonato Paulista. Neste domingo, o Timão superou um Santos enfraquecido pela ausência de Neymar, que não saiu do banco de reservas da Neo Química Arena, e eliminou o rival ao vencê-lo por 2 a 1, com gols de Yuri Alberto e Rodrigo Garro - Tiquinho Soares descontou para o Peixe. O resultado alivia a pressão sobre o técnico Ramón Díaz, que vinha sendo criticado pelas más atuações recentes da equipe, e coloca o clube de volta em uma decisão estadual depois de seis anos.

O time do Parque São Jorge agora aguarda pelo adversário na grande final. Nesta segunda-feira, Palmeiras e São Paulo medem forças no Allianz Parque, a partir das 21h35 (de Brasília), para definir o segundo classificado à decisão. Já o Santos se despede da competição.

As datas e horários das partidas decisivas do Paulistão ainda não foram divulgadas, mas estão previstas para os dias 16 e 27 de março. Os detalhes serão conhecidos após o Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), marcado para terça-feira.

O Corinthians retorna a campo na próxima quarta-feira para mais uma decisão. A equipe de Ramón Díaz enfrenta o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Libertadores. Na ida, o Timão decepcionou e perdeu por 3 a 0.

O Santos, por sua vez, recolhe os cacos e se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro. A primeira rodada da Série A será contra o Vasco, às 18h30, em São Januário.

O jogo

Os primeiros minutos foram estudados, mas o Corinthians não demorou para fazer valer a fator casa e abriu o placar aos 11. Memphis cobrou escanteio curto, recebeu de volta de Garro e cruzou na medida para Yuri Alberto, que chegou livre de marcação na segunda trave. O camisa 9 só tocou na saída de Gabriel Brazão e colocou o Timão em vantagem.

A equipe mandante diminuiu o ritmo e entregou a bola ao Santos, que tinha dificuldade para criar. O Peixe, contudo, aos poucos começou a levar perigo. Aos 36 minutos, Gabriel Bontempo recebeu ótimo passe de Guilherme, invadiu a área e cruzou rasteiro na pequena área, mas Matheuzinho apareceu de última hora para afastar.

No minuto seguinte, o Alvinegro Praiano arrancou o empate através de uma cobrança de escanteio. Guilherme bateu com perfeição e viu Tiquinho Soares desviar para o fundo das redes. Tudo igual em Itaquera.

Segundo tempo

O Corinthians teve ótima chance para ir às redes aos dez minutos da etapa final. Garro, em cobrança de falta, chutou a bola no ângulo, mas parou em uma excelente defesa de Gabriel Brazão.

Logo em seguida, Angileri carregou pela esquerda e encontrou Garro livre, dentro da área. O argentino dominou e finalizou com categoria, na gaveta, desta vez sem chances para o goleiro do Santos: 2 a 1 para o Timão.

O Peixe tentou se lançar ao ataque, mas esbarrou na muralha erguida pelo Corinthians na entrada da área. A equipe mandante, em contra-ataque, quase ampliou o marcador aos 28 minutos. Memphis conduziu pelo meio, tabelou com Garro e soltou um foguete, mas Brazão espalmou.

A situação do Santos piorou com a expulsão de Zé Ivaldo, aos 35 minutos. O zagueiro acertou um golpe duro em Yuri Alberto e foi para o vestiário mais cedo. O Timão aproveitou a vantagem numérica e apenas administrou o resultado até o apito final.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 2 X 1 SANTOS

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 09 de março de 2024, domingo



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Neuza Inês Back e Evandro de Melo Lima



VAR: Adriano de Assis Miranda



Cartões amarelos: Angileri, Charles, Memphis Depay e Alex Santana (Corinthians); Gil (Santos)



Cartões vermelhos: Zé Ivaldo e Escobar (Santos)



Público: 47.472 torcedores



Renda: R$ 3.469.727,00

GOLS: Yuri Alberto, aos 11? do 1ºT (Corinthians); Tiquinho Soares, aos 37? do 1ºT (Santos); Rodrigo Garro, aos 10? do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri (Matheus Bidu); Raniele (Ryan), José Martínez, André Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro (Alex Santana); Memphis Depay e Yuri Alberto (Romero).



Técnico: Ramón Díaz

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont (Leo Godoy), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Rollheiser) e Thaciano (Barreal); Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares (Deivid Washington).



Técnico: Pedro Caixinha