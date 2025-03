Caso Luighi: Cerro é multado pela Conmebol e jogará com portões fechados

A Conmebol anunciou neste domingo as punições ao Cerro Porteño pelo caso de racismo contra Luighi, atacante do Palmeiras, em jogo pela Libertadores sub-20. Os paraguaios terão que pagar multa e jogar com portões fechados. A decisão cabe recurso.

O que aconteceu

O Cerro terá que pagar uma multa de 50 mil dólares (aproximadamente R$ 288,4 mil) à Conmebol. O clube terá 30 dias corridos para efetuar o pagamento.

Os paraguaios também terão que jogar o restante da Libertadores sub-20 sem a presença de torcedores, mas recurso pode garantir público neste domingo. O time entra em campo neste domingo, às 19h (de Brasília), contra o Blooming e, caso entre com recurso, a partida terá portões abertos. A punição só será aplicada após o julgamento do mesmo.

Além disso, o clube terá que publicar em suas redes sociais uma campanha de combate ao racismo. Todos os jogadores do elenco devem participar da ação, que será previamente aprovada pela Conmebol.

O Cerro Porteño tem sete dias corridos para recorrer da decisão. A contagem inicia a partir do dia seguinte à notificação.

A Conmebol também puniu o técnico Jorge Achucarro, do Cerro Porteño, com dois jogos de suspensão. A decisão não cabe recurso.

Palmeiras e CBF queriam exclusão

Vamos solicitar exclusão do Cerro [Porteño] da competição [Libertadores sub-20], porque não é a primeira vez que esse clube ataca os nossos atletas e torcedores. [...] Lutaremos para punições extremamente sérias e aos clubes que são coniventes. Nós vamos tomar providência com os nossos advogados, estamos em contato com o advogado da CBF e estamos em contato com a Conmebol para eles tomarem providências sérias. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, na última sexta-feira

A CBF também pediu a punição dos torcedores e a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores sub-20. A entidade enviou a denúncia à Conmebol. O documento de 29 páginas cobra tolerância zero contra atos discriminatórios e exige severa punição esportiva aos torcedores e ao clube paraguaio.