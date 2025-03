Conmebol aplica multa e impõe portões fechados ao Cerro Porteño por caso de racismo

A Conmebol divulgou neste domingo punições ao Cerro Porteño, do Paraguai, por conta das ofensas racistas contra o atacante Luighi, do Palmeiras. O clube terá que pagar uma multa e jogará com os portões fechados na Libertadores sub-20.

O valor da pena é de US$ 50 mil (cerca de R$ 290 mil na cotação atual). O montante deverá ser pago no prazo de 30 dias corridos a partir desta segunda-feira.

Além disso, o Cerro Porteño deverá publicar nas redes sociais uma campanha comunicacional para conscientização contra o racismo, durante a Libertadores sub-20. Todos os jogadores do time devem participar e a publicação deverá ser aprovada previamente pela Gerência de Comunicações da Conmebol.

O clube paraguaio, que entra em campo pelo torneio de base neste domingo, contra o Blooming, pode recorrer da decisão da entidade no prazo de sete dias.

Relembre o caso



Atacante do Palmeiras, Luighi foi vítima de racismo, na última quinta-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, em jogo da fase de grupos da Libertadores sub-20, no Estádio Gunther Vogel.

Torcedores do time estrangeiro imitaram um macaco e deram cusparada em direção a Luighi, que deixou o campo chorando e desabafou em entrevista depois da partida.

O Cerro Porteño pediu desculpas ao Palmeiras pelo episódio e prometeu que vai banir o autor das ofensas.