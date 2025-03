Com trabalhos técnicos, São Paulo encerra preparação para semifinal contra o Palmeiras pelo Paulista

Neste domingo, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista. As equipes medem forças na segunda-feira (10), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, casa do Alviverde.

Os jogadores iniciaram as atividades com um aquecimento. Na sequência, foi exigido um trabalho com fundamentos técnicos, de 11 contra 11, já com a provável escalação.

O técnico Zubeldía e sua comissão técnica, por fim, fizeram os últimos ajustes em situações de bola parada, tanto no ataque quanto na defesa.

Para o clássico, o treinador espera contar com o zagueiro Ruan e com o meia Rodriguinho na lista de relacionados. Ambos estão em fase final de recuperação de suas respectivas lesões e podem ficar à disposição. Outro que pode retornar é o volante Luiz Gustavo, que iniciou a transição física na última semana.

Em contrapartida, segue como desfalque certo o volante Pablo Maia, que se recupera de cirurgia no tornozelo direito. Já o goleiro Young, com uma torção no pé direito, é dúvida.

Zubeldía deve repetir a escalação que eliminou o Novorizontino na última segunda-feira. Desta maneira, um provável 11 inicial do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Enzo Díaz e Oscar; Lucas e Calleri.