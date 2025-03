Com gesto antirracista, Palmeiras bate Del Valle e vai à semi da Libertadores sub-20 com 100%

Já classificado para a próxima fase, o Palmeiras venceu o Independiente del Valle por 3 a 0, neste domingo, no Estadio Gunther Vogel, em San Lorenzo, no Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores sub-20.

Antes da bola rolar, os jogadores das duas equipes esticaram o braço direito para cima, com o punho cerrado, em protesto ao racismo. O atacante Luighi foi alvo de ofensas racistas no triunfo de 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, na última quinta-feira.

Fabio Menotti/Palmeiras

A Cria da Academia começou o duelo desta noite apenas no banco de reservas. O técnico Lucas Andrade escalou um time reserva. O garoto foi acionado aos 33 minutos da etapa final.

O jogo



O Palmeiras abriu o placar logo aos dois minutos do primeiro tempo, com Sorriso. Aos 19, Agner teve a oportunidade de ampliar, porém perdeu a cobrança de pênalti. O tento, perdido, porém, não fez falta. Aos 38, Heittor anotou o segundo dos brasileiros. Já com 33 da etapa complementar, Sorriso voltou a balançar as redes e fechou a conta.

Com o resultado, o Palmeiras ficou em primeiro do Grupo C, com nove pontos. O time encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento.

Na semifinal, o Verdão vai encarar o Belgrano-ARG, na quinta-feira. A Conmebol ainda não divulgou horário e local do confronto.