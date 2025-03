Chelsea derrota o Leicester no Inglês e chega à zona de classificação da Liga dos Campeões

O Chelsea sofreu contra um time que está na zona de rebaixamento, mas venceu o Leicester por 1 a 0 neste domingo em Stamford Bridge e, com 49 pontos, chegou à quarta colocação do Campeonato Inglês, posição que vale vaga na Liga dos Campeões. O Leicester amargou sua quinta derrota seguida e agora ocupa a 19ª e penúltima colocação, com apenas 17 pontos.

Apesar de jogar com o apoio da torcida e com ampla vantagem na posse de bola, o Chelsea sofreu para marcar contra a segunda pior defesa do campeonato. No primeiro tempo, o time de Londres chegou a perder um pênalti aos 22 minutos. Cole Palmer bateu no canto inferior esquerdo, mas o goleiro Hermensen foi buscar. Foi o primeiro pênalti perdido na carreira profissional do meia de 22 anos.

O Chelsea terminou o primeiro tempo com oito finalizações (quatro corretas) contra apenas uma do Leicester, mas não conseguiu ir para o intervalo em vantagem. O gol da vitória só saiu aos 15 minutos do segundo tempo quando o lateral Cucurella arriscou de fora da área. O chute saiu cruzado e entrou no canto esquerdo do goleiro.

Na próxima rodada, o Chelsea faz o clássico com o Arsenal, no estádio do rival, no domingo. No mesmo dia, o Leicester busca a reabilitação, em casa, contra o Manchester United.

Também em Londres, o Tottenham chegou a estar perdendo por 2 a 0 para o Bournemouth até os 22 minutos do segundo tempo, mas conseguiu buscar o empate em 2 a 2. A vitória deixaria os visitantes na sexta posição, que vale vaga na Liga Conferência, mas ceder o empate custou duas posições, com 44 pontos. O Tottenham é apenas o 13º colocado, com 34 pontos.

O Bournemouth marcou com Tavernier no primeiro tempo e o brasileiro Evanilson aos 20 minutos do segundo tempo. Os gols da equipe da casa foram de Sarr e Son, cobrando pênalti, aos 39. Na próxima rodada, o Bournemouth recebe o Brent no sábado, e o Tottenham visita o Fulham no domingo.