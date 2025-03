CBF repudia punições da Conmebol ao Cerro Porteño por racismo contra atacante do Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou uma nota, neste domingo, para contestar a Conmebol sobre as punições aplicadas ao Cerro Porteño, do Paraguai, pelos atos racistas contra o atante Luighi, do Palmeiras. A entidade brasileira afirmou estar indignada.

"A decisão não combate com o rigor necessário a discriminação racial ocorrida, mas, lamentavelmente, incentiva a prática de novos atos criminosos ante a ineficácia das penalidades aplicadas - sobretudo a um clube reincidente -, porque só atinge a equipe sub-20 do clube denunciado que está muito provavelmente apenas a um jogo de encerrar sua participação na competição, tornando a já insignificante penalidade, sem serventia", escreveu.

"O racismo no esporte, além de ser uma afronta à dignidade humana, compromete os valores de respeito, inclusão e igualdade que devem nortear as competições esportivas", completou.

O Cerro Portño terá que pagar uma multa e jogará com os portões fechados na Libertadores sub-20. O valor da pena é de US$ 50 mil (cerca de R$ 290 mil na cotação atual). O montante deverá ser pago no prazo de 30 dias corridos a partir desta segunda-feira.

Além disso, o time deverá publicar nas redes sociais uma campanha comunicacional para conscientização contra o racismo, durante a Libertadores sub-20. Todos os jogadores do time devem participar e a publicação deverá ser aprovada previamente pela Gerência de Comunicações da Conmebol.

O Palmeiras também não aprovou as multas e prometeu acionar as entidades máximas do futebol mundial.

Na última sexta-feira, a CBF enviou um ofício à Conmebol. A entidade brasileira solicitou a punição dos torcedores e a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores sub-20.

O jovem Luighi foi vítima de racismo na última quinta-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, em jogo da fase de grupos da competição de base, no Estádio Gunther Vogel.

Veja a nota da CBF na íntegra



"A Confederação Brasileira de Futebol, embora ainda não tenha sido notificada sobre a denúncia que ofereceu em face do Club Cerro Porteño (Paraguai), em razão dos crimes cometidos pelos seus torcedores contra os atletas Luighi e Figueiredo da Sociedade Esportiva Palmeiras, vem registrar sua inteira indignação com a decisão da Comissão Disciplinar da Conmebol em razão da sua completa inefetividade.

A decisão não combate com o rigor necessário a discriminação racial ocorrida, mas, lamentavelmente, incentiva a prática de novos atos criminosos ante a ineficácia das penalidades aplicadas - sobretudo a um clube reincidente -, porque só atinge a equipe sub-20 do Clube denunciado que está muito provavelmente apenas a um jogo de encerrar sua participação na competição, tornando a já insignificante penalidade, sem serventia.

O racismo no esporte, além de ser uma afronta à dignidade humana, compromete os valores de respeito, inclusão e igualdade que devem nortear as competições esportivas.

A CBF tem reforçado continuamente sua política de tolerância zero contra atos discriminatórios e adotará todas as medidas cabíveis face ao descumprimento do Protocolo Global Antirracismo da FIFA pela Conmebol, cuja aplicação é obrigatória conforme a Circular nº 1884, enviada em 16 de maio de 2024, para todas as 211 (duzentas e onze) associações membros da FIFA. Rio de Janeiro, 09 de março de 2025."