Quem era o médico do Barcelona que morreu pouco antes de jogo do time

Carles Miñarro García, médico do Barcelona, morreu no último sábado, horas antes de a equipe enfrentar o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol.

Quem era Carles Miñarro García?

Carles Miñarro tinha 53 anos. O médico era casado e deixou dois filhos.

O profissional estava no clube desde 2017. Ele vinha atuando na equipe profissional de futsal, mas foi movido para o time de futebol de campo nesta temporada, após reformulação promovida pela diretoria.

Miñarro era o segundo médico na hierarquia da equipe profissional. O profissional só ficava atrás de Ricard Pruna.

O médico era especializado em esportes. Ele começou a carreira na área no Terrassa FC, depois conciliou o trabalho no CE Sabadell com a Unidade de Assistência e Prevenção Desportiva do Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, em Barcelona.

Miñarro 'barrou' joia de jogar

O médico foi "protagonista" em um jogo do Barcelona no mês passado. Ele entrou em ação após Gavi, joia do clube, perder a consciência após bater cabeça com Tomas Conechny, do Alavés, em jogo pelo Campeonato Espanhol.

Miñarro atendeu o atleta e questionou sobre que dia era. Gavi disse que "não fazia ideia". O médico, então, decidiu por barrar sua volta ao campo, apesar dos pedidos do meio-campista, que foi substituído.

Para quem não sabe, Carles Miñarro é o médico que pergunta para Gavi: "Que dia é hoje? Que dia é hoje?"



Depois, pergunta: "Agora, outra. Que horas são? Que horas começou o jogo?"



Gavi responde e Carles diz: "Terá que sair."



Naquele dia, Gavi havia tido um choque forte na? pic.twitter.com/RuxWXzaNpl ? Radio Culer (@RadioCuler) March 8, 2025

Morte de Carles Miñarro

Carles Miñarro morreu no último sábado, pouco antes de o Barcelona entrar em campo. O clube comunicou a morte minutos antes do jogo contra o Osasuna, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol — que foi adiado —, mas não divulgou a causa.

O jornal Mundo Deportivo informou que Miñarro teve um infarto. Ele teria passado mal durante a estadia do time no hotel Gran Meliá Torre Melina. O elenco seguiu para o estádio Lluis Companys pouco depois.