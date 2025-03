Calleri busca marcar pela 1ª vez no Allianz Parque em decisão do São Paulo diante do Palmeiras

O atacante Calleri busca quebrar um tabu contra o Palmeiras, nesta segunda-feira, pelo jogo da semifinal do Campeonato Paulista. Isso porque o atacante do São Paulo nunca marcou contra o rival dentro do Allianz Parque, apesar de ter sido titular em seis dos sete jogos que disputou.

Foram três partidas pelo Paulistão, duas pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil. O único duelo que Calleri iniciou no banco de reservas foi pela 23ª rodada do Brasileirão, no dia 18 de agosto de 2024, quando entrou no lugar de André Silva, já aos 37 minutos do segundo tempo.

Nos sete confrontos com Calleri, o São Paulo marcou quatro gols no Allianz Parque. Os autores foram Luciano (2), Caio Paulista e David.

Veja os sete jogos que Calleri passou em branco contra o Palmeiras no Allianz Parque:

Paulistão

Palmeiras 4 x 0 São Paulo - 03/04/2022



Palmeiras 0 x 0 São Paulo - 22/01/2023



Palmeiras 0 x 0 São Paulo - 16/02/2025

Brasileirão

Palmeiras 0 x 0 São Paulo - 16/10/2022



Palmeiras 2 x 1 São Paulo - 18/08/2024

Copa do Brasil

Palmeiras 2 (3) x (4) 1 São Paulo - 14/07/2022



Palmeiras 1 x 2 São Paulo - 13/07/2023