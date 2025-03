Caixinha justifica ausência de Neymar pelo Santos e responde se convocação influenciou

Neste domingo, o Santos perdeu para o Corinthians, por 2 a 1, e foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Após o apito final, Pedro Caixinha explicou a ausência de Neymar em campo e garantiu que a convocação do craque para defender a Seleção Brasileira não influenciou na decisão.

"O Neymar apresentou um desconforto e nós achamos que era importante não ter contribuição no jogo. É apenas um desconforto, mas acabou o tirando do jogo. Foi um pedido meu e ele aceitou claramente estar com o grupo, mesmo sem poder participar, porque ele é um jogador diferenciado, iluminado, tem uma energia fantástica e que hoje sofreu muito não podendo participar do jogo", disse Pedro Caixinha em entrevista coletiva.

"A única coisa pensada foi: o jogador tem um desconforto e, se tem um desconforto, não vou arriscar o jogador no Santos. Não penso na Seleção Brasileira, obviamente. Quando um jogador tem um desconforto, que pode estar associado a um risco de lesão, eu não vou arriscar. Isso precisa ser conversado diretamente com o próprio jogador. Uma das coisas que nós temos como promessa é fazer de tudo para que o Neymar não se lesione. Um desconforto não é uma lesão, por isso não vamos criar caso onde ele não existe. Ele apenas sentiu um desconforto e não estava em condições de dar o seu melhor", revelou o treinador português.

Neymar sentiu dores na reta final da partida contra o Red Bull Bragantino, no último domingo, pelas quartas de final da competição. O craque não participou dos treinamentos da equipe nos últimos dias e acabou ficando no banco de reservas no clássico contra o Corinthians.

O jogador foi convocado por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira nos duelos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Essa foi a primeira convocação de Neymar desde outubro de 2023.

Neste domingo, o Corinthians saiu na frente com Yuri Alberto e Tiquinho Soares empatou para o Santos. No segundo tempo, Rodrigo Garro anotou um belo gol e recolocou o Timão na vantagem. O Peixe ainda teve Zé Ivaldo expulso e não conseguiu evitar a eliminação.

"Nós fomos uma equipe que precisou ir sempre atrás do jogo. Mas mostrou uma personalidade forte para ir atrás do jogo em qualquer circustância. Mais uma vez fizemos um grande primeiro tempo. No segundo tempo, depois do segundo gol, com as alterações que foram feitas, a equipe voltou a dar uma resposta positiva. Depois foi muito mais com o coração do que com a cabeça, após a expulsão. Tentamos arriscar tudo. Estamos tristes porque queríamos disputar essa final, e infelizmente isso não aconteceu. Mas estamos seguros de que essa equipe vai continuar crescendo, jogando bom futebol e vai dar orgulho aos torcedores", analisou Caixinha.

Agora, o Santos volta suas atenções para a preparação para o Campeonato Brasileiro. A equipe do treinador Pedro Caixinha estreia no dia 30 de março, domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Vasco, em São Januário.