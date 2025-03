Brasileiro Maurício Ruffy consegue nocaute brutal e prêmio de performance da noite no UFC

Apesar da derrota de Alex Poatan para Magomed Ankalaev, o UFC 313 terminou com saldo positivo para os brasileiros do evento na madrugada de domingo. O paulista Maurício Ruffy, de 28 anos, bateu o veterano King Green, no peso-leve, com um nocaute brutal em um chute rodado e foi reconhecido com o prêmio de performance da noite. A plasticidade e impacto deixaram as redes sociais em êxtase.

A vitória veio ainda no primeiro round, pouco depois dos dois minutos. Ruffy dominava o centro do octógono e jogava o americano para a grade, quando fintou um direto, obrigou-o a baixar a guarda e aplicou o golpe giratório, acertando com o calcanhar a cabeça do rival, que caiu desacordado na mesma hora. O brasileiro nem precisou encaixar uma sequência, pois a luta foi interrompida em seguida.

O desempenho deixou Maurício Ruffy em evidência no UFC. Vindo do Dana White’s Contender Series, programa do presidente da organização que revela prospectos, ele ganhou as três lutas que fez no evento até então, duas por nocaute e uma por decisão unânime. Em sua carreira, são 12 vitórias e uma única derrota, há seis anos. É provável que seu próximo adversário seja um top 15 do ranking dos pesos-leves.

Nas entrevistas após o combate, ele disse quem deseja enfrentar agora: o iraniano Beneil Dariush, nono melhor do mundo na divisão. Caso o duelo seja, de fato, confirmado, e o brasileiro vencer, ele daria um salto gigante em busca de, um dia, desafiar o campeão da categoria, o russo Islam Makhachev.

Além de Ruffy, outros quatro representantes do País saíram vitoriosos no UFC 313: Amanda Lemos derrotou a compatriota Iasmin Lucindo no peso-palha feminino na decisão unânime dos juízes, Brunno Ferreira finalizou o armênio Armen Petrosyan no peso-médio, Carlos Leal nocauteou o americano Alex Morono no peso meio-médio e Mairon Santos bateu Francis Marshall, também dos Estados Unidos, na decisão dividida.