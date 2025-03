Brasil encerra campanha no Grand Prix de Linz de judô com bronze de Marcelo Fronckowiak

O Brasil completou sua campanha no Grand Prix de Linz, na Áustria, com mais uma medalha de bronze, conquistada por Marcelo Fronckowiak, no peso médio (até 90kg). Na sexta-feira, o Brasil havia subido ao pódio com Ronald Lima, campeão nos 66kg, e Michel Augusto, terceiro colocado nos 60kg.

O bronze na Áustria foi a segunda medalha de Fronckowiak no ano, após a conquista da prata no Grand Slam de Baku, em fevereiro. Cabeça de chave número um, o brasileiro não precisou disputar a primeira rodada e, na sua estreia, venceu por yuko o belga Jarne Duyck.

Nas oitavas, ele passou pelo israelense Roy Sivan com dois waza-ari e, nas quartas, derrotou o eslovaco Peter Zilka com um waza-ari. Na semifinal, aconteceu sua única derrota, contra o georgiano Giorgi Jabniashvili, que depois conquistou o título. Jabniashvili conseguiu dois waza-ari.

Na disputa pelo bronze, o brasileiro enfrentou o austríaco Thomas Scharfetter. Fronckowiak conseguiu um Yuko e em seguida projetou o adversário e, com um ippon, comemorou a medalha de bronze.

O Brasil teve Dandara Camilo (78kg) perto do pódio. Ela chegou até a disputa de bronze do meio-pesado, mas acabou superada pela eslovena Metka Lobnik e terminou em quinto lugar. Leonardo Gonçalves (100kg) e Rafael Buzacarini (+100kg) caíram em suas primeiras lutas.

Os judocas brasileiros voltam a competir no Open Pan-Americano do Rio de Janeiro, que acontece no próximo fim de semana e deve reunir mais de 300 atletas.