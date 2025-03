Batavo Mackenzie vence o Sesi Vôlei Bauru e não tem mais chances de rebaixamento na Superliga feminina

O Batavo Mackenzie bateu o Sesi Vôlei Bauru, neste sábado, pela 20ª rodada da Superliga feminina de vôlei, por 3 sets a 1, com parciais de 28/25, 15/25, 25/22 e 25/23, no Mackenzie Esporte Clube.

Com o resultado, o Mackenzie assumiu a nona posição, com 23 pontos, e não tem mais chances de rebaixamento na competição. A vitória encerrou uma sequência de quatro derrotas seguidas. O Bauru, por sua vez, segue na 4ª posição, com 39 pontos conquistados.

O Batavo Mackenzie volta à quadra nesta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), quando visita o Osasco São Cristóvão Saúde, no Ginásio Municipal José Liberatti. O Sesi Vôlei Bauru encara o Brasília na próxima sexta-feira, às 16 horas, no Sesi Taguatinga.

O primeiro set foi muito equilibrado, com diversas trocas de liderança até a reta final, quando o Mackenzie abriu 24 a 19. O Bauru salvou cinco set points seguidos, mas não conseguiu evitar a derrota por 28 a 26. Na parcial seguinte, o time visitante passeou e fechou com tranquilidade por 25 a 15.

No terceiro set, o equilíbro voltou para o jogo, sem nenhuma equipe abrir uma grande vantagem. O Mackenzie marcou três pontos em seguida para conseguir fechar a parcial em 25 a 22. Em mais um set equilibrado, o time da casa foi superior na reta final e garantiu a vitória por 25 a 23.

Brasília x Fluminense

Ainda neste sábado, o Brasília venceu o Fluminense, pela 20ª rodada da Superliga feminina de vôlei, por 3 sets a 1, com parciais de 25/18, 25/23, 22/25 e 26/24, no Sesi Taguatinga, em Brasília.

Com o resultado, o Brasília foi aos 19 pontos e pulou para a 10ª posição, saindo da zona de rebaixamento e jogando a equipe do Pinheiros para a degola. Essa foi apenas a sexta vitória da equipe na competição. Por outro lado, o Fluminense caiu para a 6ª posição, com 38 pontos.

O Brasília volta à quadra na próxima sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Bauru, no Sesi Taguatinga. O Fluminense encara o Unilife Maringá no próximo sábado, às 18h30, no Ginásio Hebraica Rio. As duas partidas são válidas pela 21ª rodada da Superliga feminina.