E o triplete? Morte de médico complica calendário do Barcelona; veja

A morte do médico Carles García forçou o adiamento do jogo entre Barcelona e Osasuna, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol, e o time blaugrana pode ter que esperar até a segunda quinzena de maio para disputar a partida. O levantamento é do jornal espanhol Mundo Deportivo.

O que aconteceu

O Barcelona está vivo no Espanhol, na Copa do Rei e na Liga dos Campeões, o que complica a remarcação do jogo. O time está nas oitavas de final da Champions — e venceu o Benfica por 1 a 0 no jogo de ida — e na semi da Copa, onde enfrentará o Atlético de Madri.

A equipe ainda está na semifinal da Copa da Catalunha, encara o Espanyol no dia 19, mas pode escalar seu "time B". Caso o faça, o Barça abriria uma brecha para a realização da partida contra o Osasuna.

Caso chegue à final tanto da Champions quanto da Copa, a equipe blaugrana terá apenas três janelas para encarar o Osasuna: na véspera ou logo após a data Fifa de março ou então no dia 22 de maio.

A partida "colada" na data Fifa, porém, pode prejudicar um Barcelona que briga ponto a ponto pelo título de La Liga. Isso porque o clube pode acabar tendo que entrar em campo sem nomes como Robert Lewandowski, Jules Koundé e Raphinha, convocados para as respectivas seleções.

O time de Hansi Flick lidera momentaneamente o Espanhol, para pode terminar a rodada em segundo. Os blaugranas têm 57 pontos, um a mais do que o Atlético de Madri. O Real pode chegar à mesma pontuação do Barça, mas não ultrapassa o rival por ter menos vitórias.

Veja o calendário do Barcelona

Março

11/03 - Barcelona x Benfica (Liga dos Campeões)

16/03 - Atlético de Madri x Barcelona (Espanhol)

19/03 - Espanyol x Barcelona (Copa da Catalunha)

20 a 25/03 - jogos da data Fifa

30/03 - Barcelona x Girona (Espanhol)

Abril

02/04 - Atlético de Madri x Barcelona (Copa do Rei)

05 ou 06/04 - Barcelona x Betis (Espanhol)

08 ou 09/04 - quartas de final da Liga dos Campeões (se avançar)

12 ou 13/04 - Leganés x Barcelona (Espanhol)

15 ou 16/04 - quartas de final da Liga dos Campeões (se avançar)

19 ou 20/04 - Barcelona x Celta de Vigo (Espanhol)

22 ou 23/04 - Barcelona x Mallorca (Espanhol)

26/04 - Final da Copa do Rei (se avançar)

29 ou 30/04 - semifinal da Liga dos Campeões (se avançar)

Maio