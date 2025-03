Arsenal empata com o Manchester United e fica 15 pontos atrás do Liverpool no Inglês

Neste domingo, o Arsenal empatou com o Manchester United por 1 a 1, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, no Old Trafford. A partida foi marcada por protestos da torcida local contra Jim Ratcliffe, novo sócio majoritário da equipe.

A point apiece at Old Trafford. pic.twitter.com/3E1NA60AVz ? Arsenal (@Arsenal) March 9, 2025

Com o empate, o Arsenal fica com 55 pontos e vê o Liverpool abrir uma vantagem de 15 pontos na liderança do torneio. Já o Manchester United segue na 14ª posição, com 34 pontos.

O Manchester United volta a campo nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), quando recebe a Real Sociedad, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. Às 17h de quarta, também como mandante, o Arsenal pega o PSV, na segunda partida das oitavas da Liga dos Campeões.

O jogo

O Arsenal dominou o primeiro tempo, mas parou em grande atuação do goleiro Onana. O Manchester United aproveitou sua única chance na primeira etapa e, aos 47 minutos, Bruno Fernandes marcou em cobrança de falta.

O segundo tempo foi equilibrado, com os atacantes de Manchester United e Arsenal perdendo oportunidades. Aos 29 minutos, a equipe visitante conseguiu chegar ao empate com Rice, que chutou forte após passe de Timber.

Em um jogo marcado por protestos da torcida do Manchester United contra Jim Ratcliffe, um setor do estádio vestiu camisas pretas e pendurou uma faixa com a inscrição "pare de explorar nossa lealdade".

Veja outros resultados pelo Inglês neste domingo:

Chelsea 1 x 0 Leicester City



Tottenham 2 x 2 Bournemouth