Arsenal busca empate com United, mas vê Liverpool abrir 15 pontos na liderança do Inglês

O Arsenal viu o Liverpool ampliar ainda mais a vantagem na liderança do Campeonato Inglês ao ficar no empate por 1 a 1 com o Manchester United, neste domingo, no Old Trafford, pela 28ª rodada. O resultado breca uma possível ascensão do United, que vinha de vitória sobre o Ipswich.

Com a igualdade, o Arsenal chegou aos 55 pontos, 15 a menos do que o Liverpool, que está muito próximo do título. O United, por sua vez, ficou na 14ª colocação, com 34 e viu o tabu diante do rival aumentar. A última vitória foi em 2022.

Antes da partida, vários torcedores protestaram nos arredores do Old Trafford contra a gestão do clube. O descontentamento com os proprietários do United já é antigo e voltou a ganhar força diante da fase instável da equipe. Os protestos se intensificaram nas últimas semanas.

O confronto entre Manchester United e Arsenal foi marcado por um primeiro tempo de domínio do time visitante, mas com maior eficiência dos mandantes. A equipe de Mikel Arteta teve a posse de bola e passou praticamente toda a etapa inicial no campo de ataque, tentando furar a forte marcação rival. Apesar da pressão, os visitantes não conseguiram criar grandes chances e assustaram apenas em chutes de longa distância, sem exigir de Onana.

Por outro lado, o United apostou nos contra-ataques rápidos, explorando a velocidade de Garnacho, que foi constantemente acionado por Bruno Fernandes. A estratégia funcionou e, já nos acréscimos, a equipe conseguiu abrir o placar. Garnacho sofreu falta de Trossard perto da área e Bruno Fernandes, com uma cobrança perfeita, marcou um golaço aos 46 minutos, levando o time para o intervalo em vantagem.

A segunda etapa trouxe um cenário mais movimentado. O Arsenal passou a ser mais incisivo e, logo aos cinco minutos, Onana precisou trabalhar para salvar um forte arremate de Ödegaard. O United, por sua vez, continuou explorando os contra-ataques e teve uma grande chance aos oito. Mazraoui apareceu livre na área e finalizou de primeira, mas David Raya fez uma defesa espetacular para evitar o segundo gol dos donos da casa.

A pressão do United continuou e Zirkzee quase ampliou em uma tentativa de finalização de letra, mas o Arsenal soube aproveitar melhor suas oportunidades. Aos 28, Timber fez grande jogada pela direita e encontrou Rice, que bateu cruzado. A bola ainda tocou na trave antes de entrar, deixando tudo igual no placar.

O gol trouxe confiança ao Arsenal, que cresceu na partida e passou a dominar as ações nos minutos finais. Martinelli teve uma excelente oportunidade para virar o jogo ao invadir a área e finalizar com perigo, mas Onana defendeu. O Manchester ainda perdeu uma oportunidade extraordinária com Bruno Fernandes. Ele recebeu sozinho, de frente para o gol, e chutou. Raya pegou no reflexo. A bola ainda entraria, mas o goleiro salvou mais uma vez para garantir a igualdade.

Na próxima rodada, o Arsenal enfrenta o Chelsea no domingo, às 10h30, no Emirates Stadium. No mesmo dia, às 16h, o United visita o Leicester, no Leicester Stadium