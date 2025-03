Após homenagens e provocação, Memphis e Neymar se reencontram em jogo decisivo

Neste domingo, a Neo Química Arena volta a ser o ponto de encontro de dois amigos: Memphis Depay e Neymar. Os camisas 10 de Corinthians e Santos, respectivamente, voltam a se enfrentar após quase um mês. Desta vez, o duelo vale vaga na final do Campeonato Paulista.

O último encontro ? o primeiro no futebol brasileiro ? foi no dia 12 de fevereiro, pela fase de grupos do Estadual. Na ocasião, o Timão contou com uma assistência do holandês para vencer os rivais por 2 a 1. Do outro lado, o brasileiro, que vivia apenas o seu terceiro jogo desde o retorno ao país natal, passou em branco.

Em campo, Memphis e Neymar fizeram algumas brincadeiras e trocaram camisa e chuteira após o apito final. O estrangeiro ainda foi visitar o astro santista no vestiário, acompanhando de outros jogadores e membros da diretoria corintiana.

Desde então, a amizade pareceu ficar ainda mais estreita. Na última rodada da fase de grupos, na vitória de 3 a 0 do Santos sobre a Inter de Limeira, Neymar celebrou o seu histórico gol olímpico imitando o gesto de Memphis, colocando os dedos indicadores no ouvido.

O meia-atacante postou a foto nas redes sociais e destacou a parceria dos dois. "Amizade existe, sim, entre rivais. Te amo, irmão", escreveu o camisa 10. "Meu rival no campo e amigo fora. Te amo. Parabéns pelo gol olímpico. Você é louco", respondeu o holandês.

Dias depois, Neymar levou Memphis para um evento da Kings League Brasil. Na ocasião, o jogador do Peixe, que é presidente da Furia, provocou o MC Hariel, torcedor do Corinthians que provocou o craque durante o clássico em Itaquera.

"Hariel, torce para não ter Corinthians e Santos no Paulista", disse Neymar, em tom descontraído. Imediatamente, Memphis levanta e grita "vai, Corinthians".

Já nas quartas de final, o Timão venceu o Mirassol por 2 a 0. Depay deu assistência para o primeiro gol e fechou a conta em Itaquera. O atacante, inclusive, retribuiu a homenagem do amigo e comemorou o seu tento imitando Neymar.

Quis o destino ? e o regulamento do Paulistão, claro ?, portanto, que Corinthians e Santos se enfrentassem na semifinal. O jogo será neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Em caso de empate, o clássico será decidido nos pênaltis.

Este será o oitavo confronto entre Memphis e Neymar. Até o momento, são quatro vitórias para o brasileiro, duas para o holandês e um empate.