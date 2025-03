Após eliminação do Santos, Gil detona arbitragem do clássico contra o Corinthians

O Santos perdeu para o Corinthians, neste domingo, por 2 a 1, pela semifinal do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Depois do jogo, o zagueiro Gil detonou a arbitragem do clássico e discordou da expulsão de Zé Ivaldo, após revisão do VAR.

"Primeiro eu quero falar, nesses clássicos em semifinal ou final, tem que trazer cara de fora para apitar jogo aqui. Porque semana passada o jogador do Mirassol tomou um carrinho por trás aqui e o juiz não expulsou. O Zé Ivaldo fez uma falta para cartão amarelo e ele deu. Depois, ele voltou atrás e deu o vermelho. Eu fui falar com ele (árbitro) agora, tem que ter critério para apitar essa p.... Por isso os caras de fora precisam apitar. Do jogo, não tenho o que falar. Se o Corinthians venceu, é porque mereceu. Mas ele poderia ter mais culhão e ter apito certo", disse Gil em entrevista à CazéTV.

Aos 35 minutos do segundo tempo, quando o Corinthians já vencia por 2 a 1, Zé Ivaldo acertou um golpe duro em Yuri Alberto. No primeiro momento, o árbitro Matheus Delgado Candançan deu apenas cartão amarelo. No entanto, após revisão no VAR, mudou de ideia e expulsou o zagueiro santista. O Timão aproveitou a vantagem numérica e administrou o resultado até o apito final.

"Nós sabíamos da dificuldade do jogo. Controlamos boa parte do jogo, mas clássico é assim mesmo. Decidido nos detalhes. Não faltou entrega, mas infelizmente não conseguimos vencer. Agora é continuar trabalhando", analisou Gil.

Eliminado do Paulistão, agora o Santos se prepara para o início do Campeonato Brasileiro. O Peixe estreia na competição no dia 30 de março, domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Vasco, em São Januário.