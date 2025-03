Antes do Choque-Rei, último clássico do Palmeiras na semifinal do Paulistão aconteceu em 2021; relembre

O Palmeiras entra em campo nesta segunda-feira, às 21h35 (de Brasília), quando recebe o São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. Atual tricampeão, o último clássico do Verdão nesta fase da competição foi em 2021.

Na ocasião, o Palmeiras visitou o Corinthians na Neo Química Arena pela semifinal do Paulistão de 2021, no dia 16 de maio. Com gols de Victor Luis e Luiz Adriano, o Alviverde venceu o Timão por 2 a 0 e garantiu vaga na final do Estadual. Na decisão, a equipe do técnico Abel Ferreira foi superada pelo São Paulo, rival desta segunda-feira.

Nos anos seguintes, o Palmeiras conquistou todos os títulos do Campeonato Paulista. No entanto, não enfrentou nenhum rival na semifinal.

Em 2022, no Allianz Parque, o Verdão passou pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1, com gols de Rony e Murilo, enquanto Leonardo Realpe descontou. Na edição do ano seguinte, o Palmeiras eliminou o Ituano por 1 a 0, com gol de Murilo, novamente dentro de sua casa.

Por fim, em 2024, o Alviverde eliminou o Novorizontino, também no Allianz Parque. Endrick marcou o único tento da partida e garantiu a quinta final seguida de Campeonato Paulista para a equipe.

Nesta segunda-feira, diante do São Paulo, o Palmeiras busca manter viva a esperança de conquistar o quarto título seguido do Paulistão, feito inédito na era moderna da competição. A outra semifinal acontece neste domingo entre Corinthians e Santos, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.