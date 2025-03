Ancelotti aguarda as voltas de Courtois e Rüdiger para duelo decisivo pela Liga dos Campeões

O Campeonato Espanhol já faz parte do passado para o técnico italiano Carlo Ancelotti. Ainda na coletiva após o triunfo de 2 a 1 sobre o Rayo Vallecano, neste domingo, ele disse aguardar uma palavra do departamento médico para saber se poderá contar com o goleiro Courtois e o zagueiro Rüdiger no meio de semana pela Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira, a equipe merengue enfrenta o Atlético de Madrid pelo jogo de volta das oitavas de finais e o comandante espera poder contar com duas peças fundamentais em seu esquema em um compromisso tão importante.

"Espero que eles se recuperem (estão gripados e com dores musculares) e voltem a tempo de entrar em campo. Não é fácil você estar disputando três competições e brigar pela classificação em todas elas", afirmou Ancelotti ao se referir à Copa do Rei, ao Campeonato Espanhol e à própria Liga dos Campeões.

Satisfeito com o resultado, ele minimizou as vaias que a equipe recebeu da torcida pela queda de rendimento no segundo tempo do jogo com o Rayo Vallecano. Mais importante do que atuar bem, é saber conquistar os pontos e gerenciar o desgaste dos jogadores, afirmou Ancelotti ao justificar a substituição de Mbappé.

"Ele fez um gol e foi muito bem até o minuto 70, assim como o Vinícius. O problema é que quando quero defender, eu tiro os atacantes. Isso não é problema para mim. Também tirei minutos do Rodrygo e isso vai ser bom para ele na quarta-feira (data do jogo de volta da Liga dos Campeões).

Sem fazer uma reclamação direta ao calendário, Ancelotti fez uma relação com os seguidos jogos para justificar a atuação de sua equipe. "Você pode perceber que há outros times que jogaram na quarta-feira e sofreram neste fim de semana. São muitas partidas", encerrou o treinador.