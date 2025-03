Algoz de Neymar, Corinthians defende invencibilidade na Arena para afastar má fase

O Corinthians enfrenta o Santos neste domingo, na Neo Química Arena, a partir das 18h30 (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Paulista. Além de brigar por uma vaga na decisão estadual, o Timão defende uma longa invencibilidade como mandante.

A equipe se tornou praticamente imbatível em Itaquera desde a chegada do técnico Ramón Díaz. Em 26 partidas disputadas no local sob o comando do treinador, são 17 vitórias, oito empates e apenas uma derrota - 75% de aproveitamento. O Corinthians marcou 51 gols e sofreu e 25.

O clube não sabe o que é perder diante de sua torcida desde o dia 20 de agosto de 2024. A última derrota foi para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, pelas oitavas de final da Sul-Americana. O Massa Bruta era comandado pelo português Pedro Caixinha, atual técnico do Santos.

No entanto, apesar do resultado negativo naquele dia, o Corinthians levou a melhor nos pênaltis e se classificou para as quartas de final.

Além da força em casa, a equipe também aposta nos números contra Neymar para superar a fase turbulenta. O Timão é simplesmente o maior algoz de toda a carreira do astro. Ao todo, foram nove vitórias, cinco empates e seis derrotas contra o camisa 10 do Peixe.

O embate entre Corinthians e Santos será decidido em partida única. Em caso de empate, a definição será através da disputa de pênaltis.

O Timão é dono da melhor campanha da Estadual e, por isso, será mandante, mas chega pressionado pelas recentes más atuações da equipe. O duro revés de 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, fez o técnico Ramón Díaz balançar no cargo. Há chance dele ser demitido em caso de eliminação no Paulista.