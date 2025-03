Alex Poatan se pronuncia após derrota no UFC 313 e cita desejo por revanche: "Voltar melhor"

Na noite do último sábado (8), Alex Pereira sofreu um grande baque ao perder para Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 313 e ver seu reinado na categoria dos meio-pesados (93 kg) chegar ao fim. Mesmo em meio a um momento delicado, 'Poatan' não demorou para quebrar o silêncio e se pronunciar sobre o confronto que liderou o card numerado de Las Vegas (EUA). Horas após ser superado pelo russo via decisão unânime dos juízes, o striker brasileiro utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs e citar seu desejo por uma revanche (veja abaixo ou clique aqui).

Ao lado de sua família e equipe, Poatan agradeceu às mensagens positivas que recebeu mesmo após o revés. Disposto a retomar o cinturão até 93 kg do UFC, o brasileiro já sinalizou por uma revanche imediata contra Ankalaev. Sem deixar a confiança cair, Alex projetou alguns ajustes nos treinos para se adaptar melhor ao jogo do wrestler russo em um eventual segundo combate futuro.

"É isso aí pessoal. Com algumas marcas (no rosto). Mas estou bem. Agora é descansar um pouco, já já estou voltando como sempre fiz. Já aconteceu algumas vezes isso (derrota) comigo. Mas estou bem. Agradeço todo o apoio de vocês, todo o carinho, sempre me apoiando. Estou recebendo muitas mensagens de grande incentivo. Estou aqui com meu pessoal, minha família, meu time, meus filhos. É isso, vida que segue. Obrigado a todo mundo, meu time. Vamos fazer essa revanche aí e ajustar algumas coisas e voltar muito melhor. Podem esperar isso. Nunca desista dos seus sonhos! Chama!", declarou Pereira.

Brasil com apenas um cinturão

Com a derrota de Poatan, o Brasil perdeu um campeão em atividade. Agora, o país conta somente com um representante em posse de título. Dentre as 11 categorias de peso existentes entre homens e mulheres, Alexandre Pantoja, dono do cinturão dos pesos-moscas (57 kg), é o único atleta tupiniquim a liderar sua divisão de peso atualmente no UFC. Ainda sem próximo compromisso agendado, a tendência é que o lutador de Arraial do Cabo (RJ) volte a competir em meados desta temporada.

