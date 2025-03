Acertado com o Botafogo, volante sofre racismo e é expulso na Rússia

O volante Wendel, que será reforço do Botafogo a partir de junho, sofreu racismo enquanto atuava pelo Zenit, no último sábado, contra o Fakel Voronezh, pelo Campeonato Russo. A equipe do brasileiro venceu o duelo por 2 a 0.

O que aconteceu

O caso aconteceu durante o segundo tempo da partida. Segundo a imprensa local, torcedores do Fakel Vornezh, que jogava em casa, fizeram gestos de macaco em direção a Wendel.

Wendel, então, mostrou o dedo do meio em direção à torcida rival. Chamado pelo VAR, o árbitro do jogo foi ao monitor, viu o gesto do brasileiro e expulsou o volante.

O Zenit e Lays Lima, esposa de Wendel, se manifestaram nas redes sociais. O jogador apenas repostou as mensagens de apoio.

Não ao racismo. Não aos insultos raciais. Não há nada que contradiga os valores mundiais do futebol e do esporte. Nossa equipe une jogadores de futebol de primeira classe de todas as partes do mundo. Nós somos diferentes. Falamos línguas diferentes e representamos culturas diferentes, mas cada um de nós luta pelas cores e pela cidade a que chamamos lar. Não vamos permitir que ninguém insulte e degrade um de nós só porque ele tem uma cor de pele diferente. Vamos unir-nos em torno de Wendel e daqueles que lidam regularmente com a intolerância na Rússia. Zenit, em nota oficial

Isso é inaceitável! Uma pena que nossos últimos seis meses aqui na Rússia tenham sido marcados por mais um episódio de racismo. Lays Lima, no Instagram

Sergey Semak, técnico do Zenit, pediu punição aos envolvidos. O treinador ainda afirmou que um jogador rival teria feito gestos de macaco em direção a Wendel.

Espero que sanções sejam aplicadas para as pessoas que se comportam assim nas arquibancadas e insultam as pessoas com base na cor da pele. E não se trata apenas dos torcedores do Fakel. Apresentaremos um vídeo do jogador do time da casa que fez gestos de macaco, mas ele não foi punido. Sergey Semak, em entrevista após o jogo

Wendel está de saída do Zenit. O volante acertou sua transferência ao Botafogo no começo do ano e permanecerá no clube russo apenas até o fim do primeiro semestre — este foi um dos pedidos dos europeus para negociar o atleta.

Novo caso de racismo com Wendel

Wendel já havia sido alvo de racismo em 2023. Naquela ocasião, o ato racista partiu da torcida do Volga, que enfrentava o Zenit pela Copa da Rússia.

Uma banana foi atirada na direção de Wendel. O volante saía do gramado quando viu a fruta e deu um chute nela.