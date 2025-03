'Aberração': Milly Lacombe critica postura de Ramón Díaz na semifinal

Apesar da vitória do Corinthians sobre o Santos e da classificação para a final do Campeonato Paulista, Ramón Díaz teve uma postura estranha durante o jogo, opinou Milly Lacombe, no Fim de Papo, neste domingo (9).

A colunista criticou o fato de Ramón, aparentemente insatisfeito, pedir para que a torcida corintiana cantasse. Além disso, Milly destacou que o treinador argentino pareceu não tratar a partida com seriedade.

O Ramón chegou [ao estádio] com uma postura corporal e uma risada? Uma coisa meio malandra. Tudo bem chegar rindo, chegar feliz, mas depende do contexto. Era jogo para chegar sério. Para mim, foi uma imagem quase ofensiva - um desleixo, uma negligência.

Essa postura se reflete em campo. O time está negligente em campo. E não pode ser assim: pode faltar técnica, mas não pode faltar entrega. [...] E o Ramón levanta, enfezado, e reclama que a torcida não está cantando. Achei tudo uma aberração.

Milly Lacombe

