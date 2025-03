Volta Redonda x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Depois de fazer 4 a 0 no jogo de ida, no Maracanã, o Fluminense reencontra o Volta Redonda neste domingo, às 18 horas (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelo duelo de volta das semifinais do Campeonato Carioca.

O duelo entre terá transmissão da Band (TV Aberta), do Premiere (Pay Per View) e do Canal Goat (YouTube).

Com o resultado do duelo de ida, o Fluminense pode perder por três gols de diferença que mesmo assim vai disputar a finalíssima do Campeonato Carioca. Ao Voltaço, que entrou com vantagem na semifinal por ter melhor campanha, resta golear por quatro ou mais gols de vantagem.

Embalado também pela vitória de 2 a 1 sobre o Caxias no Rio Grande do Sul, no meio de semana, pela Copa do Brasil, Mano Menezes, técnico do Fluminense, não quer saber de relaxamento mesmo com a vantagem no jogo de ida.

"Estamos construindo um time cada vez mais forte para entregar ainda mais em campo. Mas isso leva tempo e os bons resultados nos dão tranquilidade neste sentido. Vamos entrar em campo com a mesma seriedade de sempre", disse o treinador.

Mano Menezes deve manter a base que enfrentou o próprio Volta Redonda no jogo de ida. Mas pode preservar algumas peças por conta do desgaste muscular e físico.

Pelo lado do Volta Redonda, o técnico Rogério Corrêa teve a semana livre para trabalhar, mas não quis antecipar a escalação que ele pretende mandar a campo. Apesar disso, pode promover a entrada de Chay na vaga de Marquinhos para melhorar a criatividade do time.

FICHA TÉCNICA



VOLTA REDONDA X FLUMINENSE

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)



Data: 9 de março de 2025 (Domingo)



Horário: 18h(de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Carlos Henrique de Lima Filho (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ)



VAR: Alexandre Tavares e Jesus (RJ)

Prováveis escalações:



VOLTA REDONDA: Jean Drosny; Wellington Silva, Lucas Souza, Fabrício e Sánchez; Pierre, Robinho, Chay e PK; MV e Bruno Santos



Técnico: Rogério Corrêa

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignacio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli e Jhon Arias; Kevin Serna, Germán Cano e Agustín Canobbio



Técnico: Mano Menezes