Vitória sobre Ankalaev pode destravar busca de Poatan por tricampeonato inédito no UFC

Apontado por muitos como a maior estrela do Ultimate em atividade, Alex Pereira pode estar a um passo de buscar um feito inédito na principal liga de MMA do mundo. Ex-campeão peso-médio (84 kg) e atual detentor do cinturão dos meio-pesados (93 kg), 'Poatan' pode destravar a busca por um até então inatingível tricampeonato dentro do UFC. Para isso, porém, o striker brasileiro terá que desbancar, neste sábado (8), em Las Vegas (EUA), Magomed Ankalaev - número 1 do ranking e tido como uma grande ameaça ao seu reinado.

Especialista em wrestling, o russo pode ser a última peça no tabuleiro de feitos esportivos e negociações de bastidores que concretizem uma subida de Poatan aos pesos-pesados. Afinal de contas, caso tenha o braço erguido novamente na luta principal do UFC 313, o brasileiro terá vencido os quatro atletas mais bem ranqueados dos meio-pesados - limpando a categoria. Sem desafios excitantes na faixa de peso, a busca por um terceiro cinturão é a injeção de adrenalina ideal para o momento mágico que Alex vive na carreira.

Poder de barganha

Com status de estrela global, Poatan se tornou a 'cara' do UFC nas últimas temporadas. Ciente disso, o brasileiro pretende usar seu crédito junto à empresa para negociar confrontos e possibilidades vantajosas para seu futuro. Questionado pela equipe de reportagem da Ag Fight sobre o assunto durante a coletiva de imprensa da última quinta-feira, o striker paulista sinalizou que pode, sim, ter suas vontades atendidas por ter 'salvado a pele' da organização em suas últimas apresentações.

"Bom, acho que sim (meu status tende a ajudar na barganha). Até por todo o trabalho que venho fazendo, está todo mundo contente. A organização está contente, eles mostram isso para a gente. E, claro, diretamente também falam para a gente. Também vemos a reação do público. Onde eu vou, todo mundo está querendo me ver, está querendo ver eu lutar. Então com certeza isso facilita (as negociações) para mim", destacou Poatan.

Dana White a bordo

E o 'timing' para migrar para a categoria dos pesos-pesados também parece perfeito. Afinal de contas, se antes Dana White rechaçava a possibilidade, agora o dirigente abre as portas para que o brasileiro se aventure na divisão até 120 kg. Disposto a promover a superluta entre Jon Jones e Tom Aspinall, campeão linear e interino, respectivamente, o presidente do UFC indicou que Poatan pode enfrentar o vencedor do confronto caso derrote Ankalaev neste sábado.

GOAT do MMA?

Caso o cenário projetado por Dana se concretize e os astros se alinhem, Poatan estaria a uma vitória de fazer história dentro do MMA. Afinal de contas, em mais de 30 anos nenhum lutador do UFC conquistou três cinturões em categorias de peso diferentes. A façanha seria tão surpreendente que colocaria o astro brasileiro no panteão dos 'GOATs' da modalidade.

Além disso, Poatan poderia ter um confronto direto contra Jon Jones - apontado como o maior de todos os tempos no MMA -, caso o americano derrote Aspinall e unifique os títulos dos pesos-pesados. Uma hipotética vitória contra 'Bones' aliado à conquista de um tricampeonato inédito no Ultimate seria argumento suficiente para elevar o brasileiro ao posto de 'GOAT' da modalidade. Mas antes de vislumbrar tal futuro, Alex precisa derrubar a última peça do tabuleiro na luta principal do UFC 313 deste sábado: Magomed Ankalaev.