Vitor Roque projeta dupla com Estêvão no Palmeiras e revela expectativa por volta à Seleção: "Um sonho"

O ataque do Palmeiras conta um novo atacante: Vitor Roque, que assumiu a camisa 9 do clube na sexta-feira, quando foi apresentado oficialmente, na Academia de Futebol. Aos 20 anos, retorna ao futebol brasileiro depois de breve passagem pela Europa.

No Verdão, Vitor Roque terá companhia de Estêvão no setor ofensivo. O novo camisa 9 alviverde elogiou seu novo companheiro e projetou a parceria com o atleta, que deixa o clube depois do Mundial de Clubes. Após a disputa da competição, Estêvão se integra ao elenco do Chelsea, clube que o adquiriu no último ano.

"Estêvão dispensa comentários, é um craque, tenho certeza que ele vai ajudar muito o Palmeiras neste resto de temporada que ele tem e estou feliz por ser companheiro dele. Mesmo com a pouca idade, aprendo muito com ele e tento passar um pouco da minha experiência. E se Deus quiser essa dupla vai dar certo", projetou.

A parceria, porém, não será inédita. Ambos chegaram a jogar juntos nas categorias de base do Cruzeiro, clube que fez parte das duas formações. Pelo Palmeiras, neste ano, Vitor Roque e Estêvão terão a chance de disputar o Mundial. O torneio está previsto para acontecer entre o dia 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

Nova contratação do Verdão, Vitor Roque revelou que a chance de disputar o Mundial foi um dos fatores que pesou em sua decisão de escolher pelo Palmeiras. Com o clube alviverde, ele assinou um vínculo até 2029.

"Com certeza pesou um pouco. É um sonho disputar o Mundial de clubes e se tiver oportunidade vou ficar muito feliz", admitiu.

Vitor Roque foi vendido ao Barcelona, pelo Athletico-PR, e se apresentou ao time espanhol em janeiro de 2024. Apesar das altas expectativas, não conseguiu se firmar na equipe e acabou emprestado para o Real Betis, onde estava atuando até o Verdão aparecer e contratá-lo. O atacante vê com bons olhos o retorno ao Brasil e mira nova convocação à Seleção Brasileira.

"A Seleção Brasileira é um sonho, não só meu, mas de todos os atletas. Mas primeiro estou focado aqui no Palmeiras, procurar ajudar ao máximo, procurar fazer meu trabalho bem feito e se Deus quiser ser recompensado com uma convocação", declarou.

Vitor Roque vive a expectativa de estrear pelo Palmeiras. O atleta está inscrito no Campeonato Paulista e pode ficar à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o São Paulo, pela semifinal do Estadual. A bola rola nesta segunda-feira, a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.