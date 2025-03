Vem ouro, sai técnico: Duda e Ana Patrícia falam de mudança após Paris-2024

Poucos meses depois de alcançarem a glória com a conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris, Duda e Ana Patrícia foram surpreendidas com o pedido de demissão do técnico Lucas Palermo. Com o anúncio, as campeãs olímpicas no vôlei de praia tiveram de ir em busca de um treinador para a construção de mais um ciclo e agora vivem um recomeço.

Em entrevista exclusiva ao UOL, Duda e Ana Patrícia falaram sobre a mudança repentina que culminou na chegada do técnico Iago Hercowitz. Embora tenha conquistado a medalha de ouro em Paris com a dupla, Lucas Palermo optou por seguir um projeto individual, e as atletas respeitaram a decisão.

"Ele queria fazer um projeto pessoal pelo vôlei de praia e aí ele decidiu não continuar. Era um sonho dele e, por isso, ele pediu a retirada do nosso time. Foi uma surpresa, porque quando você ganha, muitas vezes você quer construir novamente o ciclo com a mesma pessoa, técnico, comissão. Mas é um sonho dele, ele decidiu sair e a gente teve que correr atrás dos nossos sonhos também. Foi de surpresa, um susto para todo mundo, eu falo do Brasil inteiro, mas se é a vida dele, algo particular que não cabe a gente escolher", comentou Duda.

"A gente também foi muito questionada sobre isso. Nós apenas respeitamos a decisão. As cartas foram colocadas na mesa, a gente conversou, claro que alinhadas ao nosso objetivo de continuidade do time, do trabalho. É importante salientar para que tudo fique limpo. Não tem climão. A gente apenas respeitou uma decisão, assim como ele também respeitou nossos objetivos para o time", acrescentou Ana Patrícia.

Novo técnico da dupla, Iago Hercowitz já havia trabalhado com Duda, na época em que ele integrou a comissão técnica da dupla com Ágatha. O treinador também fez parte da equipe vitoriosa de Ricardo e Emanuel e se destacou como comandante da parceria entre Ágatha e Rebecca.

"Foi muito bom encontrar uma pessoa que a gente já tinha credibilidade no trabalho, e o Iago tem se mostrado um grande profissional. Claro que a mudança traz muitas coisas, a gente está nesse período de readaptação. A gente brinca que é praticamente começar a vida de tudo de novo. Após a conquista da medalha também, você tem que reescrever os seus objetivos, tentar entender quais são as coisas que te motivam", comentou Ana Patrícia.

"É uma comissão nova, com outras formas de trabalho, mas, graças a Deus, também se adequa ao que a gente acredita. Vivemos um recomeço, e o que nos tranquiliza é saber que a gente tem ao nosso lado pessoas que acreditam em nós tanto quanto a gente. Isso é importante, inclusive, para os dias ruins, ter pessoas que estão muito motivadas, que nos desafiam. Acho que o Iago entrou de maneira muito brilhante para nos conduzir nesse recomeço", concluiu Ana Patrícia.

Todo os dias, o ouro ganha novo significado

No dia 9 de agosto de 2024, Duda e Ana Patrícia conquistaram a medalha de ouro após derrotarem as canadenses Melissa Humaña-Paredes e Brandie Wilkerson por 2 sets a 1. Subir ao lugar mais alto do pódio das Olimpíadas de Paris ainda é um marco que comove as atletas todos os dias, seja com abordagens de fãs brasileiros nas ruas até com reflexões pessoais.

"Demora para cair a ficha, é um processo, né. São tantos anos da sua vida se abdicando e vivendo para esse momento. Quando chega, você meio que, não é que se assusta, mas entra em um estado diferente. Eu lembro que na hora eu entendi, no momento do jogo: 'nossa, nós ganhamos'. Mas depois você começa a administrar um sentimento diferente: 'Será que isso aconteceu?'. E aí você fica relembrando dos momentos", descreveu Duda.

"Por mais que você ache que está preparado para viver aquilo ali, é muito diferente. E quando acaba tudo aquilo ali, que você vence e tudo mais, aí é que você é engolido por uma onda muito grande. Por isso que demora. Até hoje, a gente fica meio: 'Nossa, meu Deus, mas será?'. Porque a gente anda na rua, as pessoas parabenizam, se emocionam. Todo dia que passa, você vai dando ainda mais significado para aquela conquista que parece ser só uma medalha, mas que é a representação de muita coisa, de muitos sonhos", completou Ana Patrícia.

Mais um ciclo com o Praia Clube

No início do ano, Duda e Ana Patrícia renovaram o contrato com o Praia Clube e seguem treinando em Uberlândia durante o ciclo olímpico rumo a Los Angeles, em 2028. A dupla exaltou a estrutura do clube que, embora esteja localizado longe do litoral, conta com 15 quadras de areia.

"É gigantesco. Toda estrutura que o Praia nos proporcionou, de colocar o primeiro time de vôlei de praia dentro de um clube, é algo gigantesco. A gente tem uma estrutura de pessoas que ajudam muito o esporte. Acho que não precisa ter uma praia em si, ter um litoral, mas ter uma estrutura, uma quadra que seja muito bem planejada para o vôlei de praia, isso é importante. Além do local onde a gente treina, são 14 quadras de beach tênis e vôlei de praia. É uma estrutura fenomenal. Já vai fazer quatro anos que estamos aqui, e a gente se diverte porque é a nossa praia", falou Duda.

A força das mulheres no esporte brasileiro

A medalha de Duda e Ana Patrícia é um dos três ouros conquistados pelo Brasil nas Olimpíadas de Paris. Todos eles foram conquistados por mulheres: além da dupla de vôlei de praia, a premiação dourada foi vencida por Rebeca Andrade, na ginástica artística, e Beatriz Souza, no judô.

Duda e Ana Patrícia falaram sobre a importância desse movimento entre as mulheres e comemoraram a presença de Yane Marques na vice-presidência do Comitê Olímpico do Brasil.

"As Olimpíadas foram muito importantes nesse sentido, para mostrar a força das mulheres. A gente sabe que ser mulher é muito difícil. Toda a história, desde o início, todas as lutas que a gente travou e trava até hoje para conquistar o mínimo. Conseguimos mostrar a força em Paris, tem agora a Yanne. É importante dar voz para essa causa, para que cada vez mais a gente alcance esses lugares que também são nossos. Mulher, quando quer, não tem quem pare. Então, a gente entende o poder que é a nossa força e vamos, com certeza, brigar cada vez mais por esses lugares", disse Ana Patrícia.